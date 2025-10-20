La historia de Silent Hill f explicada — análisis a fondo del ‘lore’ y los finales del juego

Si ya llegaron al final de este genial juego de terror, seguramente quedaron con muchas dudas. Incluso tras ver todos los finales del juego ¿Qué estaba pasando realmente en Ebisugaoka? ¿Quién es realmente el hombre de la máscara de zorro? ¿Cuál es el objetivo de las deidades oscuras que lo manipulan todo? ¿Qué es la muñeca que aparentemente ayuda a Hinako? ¿Cómo se relaciona todo esto con los demás juegos de Silent Hill? En este análisis a fondo vamos a tratar de explicar el ‘lore’ de Silent Hill f, revelar los misterios de la historia y contarles qué pasa realmente en todos los finales del juego.

Sobra decirlo, pero este artículo está lleno de spoilers. No recomendamos seguir leyendo a menos que hayan pasado el juego o no les importe conocer de antemano sus secretos y revelaciones.

La religión de Ebisugaoka

Para comenzar a entender bien los eventos del juego, tenemos que explorar las creencias del pueblo en el que se desarrolla. Inari-sama (Oinari-sama), el dios zorro que se venera en el pueblo, es en realidad una deidad de la religión sintoista que rige sobre la fertilidad, el arroz y la agricultura. Muchas historias de la mitología cuentan que los espíritus zorro se pueden hacer pasar por humanos para seducir y casarse con personas. “La boda del zorro” es una creencia que dice que cuando llueve en un día soleado o cuando se ven luces inexplicables en el horizonte, es porque los zorros están haciendo una procesión para celebrar un matrimonio.

Pero antes de que empezara el culto a Inari, había otra religión en Ebisugaoka. El Templo Sennesugi, dirigido por la familia de Sakuko, era un santuario dedicado al ‘Tsukumogami’ — la adoración de objetos sagrados y antiguos que suelen estar habitados por espíritus o son usados por los dioses — mediante un árbol sagrado. Cuando el árbol fue destruido por un rayo. El pueblo comenzó a adorar una estatua antigua de Inari y combinaron ambas religiones, dotando al dios zorro de una afinidad hacia las herramientas.

En el juego, Hinako menciona que otros pueblos no comparten la adoración a Inari-sama que existe en Ebisugaoka, donde se le erigen estatuas y se le dejan constante ofrendas. De hecho, este dios mira al pueblo con un celo especial, pues castiga con muertes horribles a aquellos que lo ofenden o niegan su existencia. En los documentos que encontramos en el juego hay ejemplos de estas ocurrencias y de catástrofes aún mayores. Derrumbes, filtraciones de gas natural y otras calamidades son atribuidas al dios cuando no está contento con las acciones del pueblo.

Es claro entonces que el Inari-Sama del juego no es el mismo ‘kami’ amable de la mitología real. ¿Pero qué es lo que quiere un dios tan poderoso con un pueblo tan aparentemente insignificante?

La familia Tsuneki

Aunque no viven directamente en el pueblo, este rico y poderoso clan familiar tiene gran influencia en Ebisugaoka. Sus miembros rinden culto especial a Inari y todo indica que son sus descendientes. No son nada sutiles ocultándolo, pues ‘Tsuneki’ es un anagrama de la palabra ‘Kitsune’ — los espíritus zorro de la mitología japonesa

En el final ‘Ebisugaoka’ en silencio, el dios zorro explica que “cada cierto tiempo, la humanidad produce a una niña extraordinaria bendecida con poder divino”, cuando eso ocurre, el heredero de la familia Tsuneki es poseído por el espíritu de Inari-sama y la busca para casarse con ella y continuar su linaje. En esta ocasión, esa niña es Hinako Shimizu y el descendiente de la familia es Kotoyuki Tsuneki, un hijo ilegítimo del patriarca que es integrado en la familia cuando éste muere sin dejar otros descendientes.

A medida que progresamos en Silent Hill f encontramos muchos documentos y pistas que sugieren que las mujeres que llegan a la familia Tsuneki —las cuales a veces son incluso secuestradas— son víctimas de abuso. Aunque vemos que a la chicas de Ebisugaoka se les inculca la idea de que todo sería felicidad después de un matrimonio, sobre todo si consiguen un marido rico, lo que les espera es una pesadilla de servidumbre en la que son despojadas de su identidad para adaptarlas a la familia del zorro.

Las dos Hinakos

El evento en torno al que gira toda la trama de Silent Hill f y el más importante para explicar la historia y entender el ‘lore’ es el matrimonio arreglado entre Kotoyuki Tsuneki y Hinako Shimizu.

Hinako es una joven que se resiste a las tradiciones patriarcales y detesta la idea de que el único destino que le espera a una mujer es el de convertirse en esposa y madre que debe someterse a un hombre. Mediante recuerdo vemos que desde niña ya estaba retando las convenciones de género al querer jugar tanto con niños como con niñas y al no interesarse en lo mismo que las chicas de su edad. Fue entonces cuando conoció a Kotoyuki por primera vez y le salvó de un zorro que lo iba a atacar mientras jugaban. Desde entonces, él ha estado obsesionado con ella por influencia del dios Inari.

La familia de Hinako se encontraba en muy mala situación económica y cuando llegó la oferta de matrimonio por parte de una familia rica, su padre aceptó para poder saldar sus deudas. Ella, por supuesto, no quiere esto. Pero tras escribirse continuamente con Kotoyuki y sentir que se enamora de él comienza a cambiar de idea, creando una división en su forma de pensar.

Hinako no quiere que otros decidan por ella y lo que más teme es quedar atrapada en un matrimonio abusivo como el que tienen sus padres, pero también siente que se está enamorando de Kotoyuki y desea casarse con él, aunque hay pistas que sugieren que fue afectada por un hechizo de amor. Eso divide emocionalmente a Hinako en dos personas: Hinako Shimizu, que se opone al matrimonio arreglado; y Hinako, que sería capaz de renunciar a todo y cambiarse a sí misma para estar con Kotoyuki.

Cada una de estas versiones está siendo impulsada por una de las personas que Hinako más quiere. Por un lado tenemos a Shu, su amigo de la infancia que quiere que siga siendo la misma de siempre y por el otro está su hermana Junko, que ve el matrimonio como el único camino posible para ella.

La droga de Shu

Hinako sufre de graves migrañas, algunos creen que es un efecto secundario del poder divino en su interior. Su amigo Shu Iwai creció en una familia de médicos tradicionales y sabe mucho de remedios herbales, así que crea una medicina especial para los dolores de cabeza de su amiga. Se llama kakura-makakura y es creada de una flor llamada Hakkokusou.

Pero hay algo que él no le dije a Hinako. Esta droga especial no pretende tratar solo el dolor de cabeza. En la antigüedad era usada para “hablar con los dioses, visitar sus tierras e incluso despertar poderes ocultos. Shu estaba enterado del matrimonio arreglado de su amiga y de sus dudas al respecto, así que le dio la droga para que le diera “una revelación” y pudiera seguir adelante.

Es claro que se trata de una droga alucinógena, pero en este mundo también puede ser “algo más”. Las flores de Hakkokusou que vemos en el libro de botánica de Shu y en el jardín de su casa son exactamente las mismas con la que se elabora la droga White Claudia que aparece en el primer Silent Hill y en el remake del segundo. En estos juegos aprendemos que esta sustancia es usada en rituales a dioses antiguos y que puede arrastrar a una persona “al otro mundo”.

Dependiendo los finales que saquemos en Silent Hill f, el uso de esta droga por parte de Hinako puede tener diferentes repercusiones, pero ya hablaremos más adelante de qué significan.

El pueblo sumergido en la niebla y el Santuario oscuro

Ya sea el poder divino de Hinako, la influencia de los dioses sobre Ebisugaoka o por el efecto de las drogas, sus dos versiones se ven atrapadas en dos pesadillas diferentes. La Hinako que quiere tomar sus propias decisiones ve cómo su pueblo en invadido por monstruos que la buscan a ella y a sus amigos para matarlos, mientras que la Hinako que quiere una vida al lado de Kotoyuki se encuentra en un Santuario Oscuro eliminando partes de si misma en preparación para la boda.

La mejor forma de entender los eventos que ocurren en Silent Hill f es como simbolismo de lo que está ocurriendo emocionalmente con Hinako. Para casarse con Kotoyuki, debe “traicionar” todo lo que cree sobre sí misma, dejar a sus amigos atrás y abandonar a su familia. Es por eso que en el Santuario Oscuro tenemos que eliminar representaciones de nuestros amigos y mutilarse, mientras que en el pueblo vemos como Shiromuku —que en realidad es Hinako en traje de novia tras aceptar a Kotoyuki— los elimina y va destruyendo el pueblo.

En estas fantasías, las criaturas representan lo que Hinako teme y odia, lo cual es bastante similar a lo que pasa en otros juegos de la saga. Estos representan arquetipos femeninos que Hinako rechaza, a los niños que la molestaban “por no actuar como una chica”, a los hombres lujuriosos que la miran y a su propio padre abusivo. El monstruo que más llama la atención por su grotesco diseño y significado es la criatura de la que nacen los demás. Esta representa el asco que siente Hinako ante la idea de ser madre.

El “otro” dios

Así como el dios Inari está influyendo en Hinako y Kotoyuki en el Santuario Oscuro, hay otro dios en Silent Hill f que se le opone. Este representaba el culto Tsukumogami a los objetos sagrados. Busca advertir a Hinako de los peligros que hay en su camino y de las acciones de Inari para que la “versión” de ella que no quiere casarse triunfe.

Es interesante que Tsukumogami use una muñeca occidental para presentarse ante Hinako, pues esto puede representar “la invasión de los valores extranjeros en Japón” en forma del rechazo de la chica a las tradiciones patriarcales. Sin embargo, esta deidad no lo hace por el bien de ella sino por sus propios intereses. En cierta forma, la está manipulando de la misma forma en que hace Inari-sama y eso es lo que Hinako rechaza con más fuerza. El feminismo de Hinako no se basa en la falsa idea de que “casarse es malo”, el feminismo que ella representa es sobre su derecho a elegir lo que quiere hacer sin que otros se lo impongan. Ya hablamos sobre esto en un artículo en que comparamos los temas de Silent Hill f con otro juego que salió casi al mismo tiempo.

Al estar vinculado principalmente a objetos antiguos y poderosos, el Tsukumogami también habita la Espada sagrada y es por eso que el final depende de si purificamos o no este objeto. Su influencia también puede ser exorcizada de Hinako en uno de los finales mediante el elixir Agura no Hotei-sama, el cual es el mismo Aglaophotis usado en Silent Hill y Silent Hill 3 para exorcizar el poder del dios de los cuerpos de Cybill, Alessa y Heather.

Ahora que explicamos qué es Inari-Sama, su relación con los Tsuneki, el poder de Hinako, los efectos de la droga y quién es el otro dios de Silent Hill f, tenemos una mejor comprensión del ‘lore’. Ahora veamos cómo termina esta historia.

Los finales de Silent Hill f explicados

El primer final que obtenemos en Silent Hill f siempre es el mismo. En las partidas siguientes podremos obtener diferentes finales dependiendo de si obtenemos la Espada Sagrada, la purificamos, si obtenemos el Agura no Hotei-Sama y si consumimos las pildoras rojas.

Volver a casa para anidar

Este es el final que obtenemos la primera vez que jugamos y en las partidas en que consumimos píldoras rojas.

En este final, Hinako Shimizu se enfrenta a Shiromuku —la versión de ella que eligió casarse con Kotoyuki— y la derrota. Pero se revela que todo era una alucinación por el consumo de las píldoras rojas.

Hinako, ya adulta, se encontraba en su boda cuando enloqueció por una aparente sobredosis y asesinó a varias personas. Luego se dio a la huida.

Esta es una Hinako que no tuvo opción más que casarse, pero en el fondo nunca lo deseó realmente y buscó una salida en las drogas que le dio Shu. Podemos interpretar que los monstruos que ella mató en el juego eran realmente sus amigos y familiares en el mundo real. Este es uno de los finales más trágicos del juego.

La boda del zorro

Lo obtenemos de la segunda partida en adelante si no consumimos píldoras rojas, no obtenemos la espada sagrada (o la purificamos si la obtenemos) y encontramos el Agura no Hotei-Sama.

En este final, la influencia de Tsukumogami es exorcizada de Hinako, pero se apodera de un Shu frustrado por no haber podido convencer a su amiga de que no se casara, así que debemos derrotarlo.

En este final, Shu y Tsuneki hacen las pases a pesar de discutir por “a quién le pertenece Hinako”. Ella se casa con Tsuneki, pero se revela que para hacerlo se deshizo de su identidad (se arrancó el rostro). En su interior, Hinako se sigue retorciendo el horror por el miedo a volverse esposa y madre.

Este es otro final trágico en el que, al no rebelarse ante los hombres que la tratan como un objeto y la manipulan, Hinako se queda atrapada en un matrimonio que no deseaba realmente.

El zorro se moja la cola

Lo obtenemos de la segunda partida en adelante si no consumimos píldoras rojas, obtenemos la espada sagrada y no la purificamos.

En este final, Hinako rechaza a Kotoyuki y escapa con Shu, pero vemos que el pueblo se queda envuelto en la niebla.

Aunque parece un final feliz, las cosas no se arreglan por completo porque sigue existiendo un lado de Hinako que desea estar con Kotoyuki, sea o no por efecto de un hechizo.

Ebisugaoka en silencio

Lo obtenemos de la tercera partida en adelante si ya sacamos al menos dos finales, no consumimos píldoras rojas, purificamos la espada sagrada y ofrecemos el Broche de Kotoyuki en la estatua de Jizo que encontramos de regreso a la casa de los Shimizu.

Este es el mejor final del juego.

Tras conseguir una mayor comprensión sobre sus padres y descubrir que ellos a su vez —y sin necesidad de excusarlos— son víctimas de una sociedad que los limita a sus roles, las dos partes de Hinako logran armonía. Eso les permite enfrentar a los dos dioses que tratan de manipularlas. Hinako no se casa con Kotoyuki, pero acepta que tiene sentimientos por él y le gustaría que tal vez en el futuro puedan estar juntos tras descubrir si son emociones reales o estaban siendo manipulados. Ambas regresan juntas al pueblo, aunque este queda abandonado tras una nueva catástrofe, probablemente causada por la ira de Inari.

OVNI

Lo obtenemos de la segunda partida en adelante si encontramos las transmisiones de radio, afiches y la reseña de la gran invasión espacial.

Este es un final de broma que no tiene verdadera influencia en el ‘lore’ ni en la historia de Silent Hill f, pero los chistes que hace sobre los intereses en el romance de los adolescentes encaja de forma graciosa en los temas feministas del juego.

¿Qué significa todo eso?

A simple vista, el mensaje feminista de Silent Hill f resulta bastante básico. “Las mujeres deberían tener derecho a decidir qué hacer con su propia vida” parece autoevidente, pero este juego nos recuerda que no siempre fue así. No podemos olvidar que durante una gran parte de la historia, las mujeres eran consideradas propiedad de los hombres y eran obligadas a someterse absolutamente a los mandatos de su padre y luego su esposo. Como vemos en el juego, había toda una cultura creada para manipular a las jóvenes y hacerles creer que este era el orden natural de las cosas y que debían estar felices de que fuera así.

Es importante conocer esto porque tristemente hay un resurgimiento de ideas ultraconservadoras que pretenden establecer de nuevo esta cultura patriarcal bajo el pretexto de “salvar el matrimonio tradicional” y que quieren que las mujeres estén nuevamente sometidas a los caprichos masculinos. Hay muchos lugares en el mundo en que esto sigue siendo así y otros que están regresando a ello.

Si quitamos las capas metafóricas y simbólicas de Silent Hill f encontramos a una chica normal que se resistió a estas ideas. Fueron esta clase de mujeres las que lucharon con todo lo que tenían para que las cosas cambiaran. No podemos olvidarlas y juegos como este son importantes porque mantienen estas ideas vivas en medio de la presión por olvidarlas.