La historia de Tenebris Somnia explicada: todo sobre los Relicta, el Desiderium, temas y significados ocultos

Unos días antes del lanzamiento de Tenebris Somnia tuve el gusto de entrevistar al diseñador Andrés Borghi junto a otros miembros de la prensa de videojuegos. Pude preguntarle si este juego “tendría una historia misteriosa que los jugadores debían armar como si fuera un puzle” porque recientemente había jugado ‘survival horror’ con tramas llenas de ambigüedad como Silver Pines y Silent Hill Townfall. Borghi dijo que no, que la historia sería bastante directa y al final entenderíamos perfectamente todo lo que pasó.

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Esa respuesta me dejó desarmado cuando finalmente me puse a jugar su obra. No esperaba una gran historia y cuando llegó el momento del giro en la trama quedé absolutamente sorprendido. Andrés me había dicho la verdad: la trama es clara y no es difícil de entender, pero yo cometí el error de pensar que por eso no iba a ser profunda o interesante. Lo es. Mucho.

Julia es una joven mujer que tras sufrir horribles pesadillas en las que veía a su ex novio Ivan sufriendo, decide ir a visitarlo sólo para asegurarse de que esté bien. Pero al llegar a su apartamento es transportada a un mundo de pesadilla formado de los recuerdos de Ivan y debe rescatarlo de allí antes de que sea demasiado tarde… o eso es lo que parece. A partir de este punto encontrarán spoilers porque vamos a analizar a fondo la historia de Tenebris Somnia para explicar qué está pasando y qué es lo que nos quiere decir.

Los Relicta y su ritual

Al comienzo del juego, Sanguis describe a los Relicta como una especie de secta u organización que contactó a Iván y le ofrecieron “extirpar una parte de su alma” para librarlo de los recuerdos de Julia porque no podía olvidarla después de que ella lo abandonó. Esto se logra mediante un ritual que literalmente hace que cierta parte del alma de una persona abandone su cuerpo.

Pero al realizar este ritual, el cuerpo queda marcado y sus partes pueden ser arrancadas por otros Relicta, que las necesitan para adoptar una forma física. Los Relicta son en realidad esas “partes del alma” de quienes hacen el ritual y buscan a otras personas que hagan lo mismo para poder arrancarles un dedo, un brazo, la lengua o un órgano para poder tener un cuerpo. Estos Relicta encarnados son la mayoría de enemigos y jefes que enfrentamos en el juego y al destruirlos podemos ver como dejan un pedazo de carne atrás.

Cerca del final del juego, cuando podemos leer todas las páginas del libro antiguo, aprendemos que el Ritual originalmente pretendía buscar la ascensión a la divinidad usando la mítica Piedra Filosofal (Lapis Philosophorum), pero ante la imposibilidad de encontrarla o crearla empezaron a usar una Piedra Falsa (Lapis Fictus) que alteró el resultado. Lo que esté ritual «menor» hace es expulsar del cuerpo la parte corrupta del alma y ese nuevo ente es lo que conocemos como Relicta. Vale la pena mencionar que este nombre viene del latín reliquiae, que significa ‘restos’ o ‘lo que se deja atrás’.

Como asociación, todo indica que los Relicta eran una orden hermética o un grupo de hechiceros y ocultistas. Los símbolos que adornan las puertas y los rostros de los personajes son símbolos alquímicos que representan a los planetas y a ciertas sustancias y metales, lo cual sugiere que se trataba de alquimistas. Eso encaja con el uso de un objeto como la Piedra Filosofal, cuya historia ha sido relacionada principalmente con el lado más fantástico de la alquimia.

El ritual para crear / convertise en Relicta es bastante sencillo. Consiste en consumir el Lapis Fictus —la piedra en sí— y recitar ciertas palabras mientras se desea con sinceridad el éxito del Ritual. Julia es engañada para que lo realice sin darse cuenta de los efectos que tendrá, creyendo que lo que va a hacer es salvar la vida de su ex novio.

Qué es el ‘Desiderium’: el mundo y los monstruos de Tenebris Somnia

Al momento en que emerge un Relicta también se crea un ‘Desiderium’, un espacio liminal creado como una combinación caótica del lugar en que se realiza el ritual y los recuerdos de la persona asociadas a la parte corrupta del alma que se acaba de desprender. Este es el lugar en que pueden rondar los Relictas mientras buscan la carne que les da un cuerpo físico. Al hacerlo, toman formas predeterminadas por el mismo Desiderium. Es por eso que los monstruos que encontramos en Tenebris Somnia tienen esas formas: están inspirados en su relación con Julia y las películas que la definieron. En teoría, cuando el Desiderium desaparece regresan al mundo con cuerpos «normales», no con criaturas extrañas.

Monstruos como Fumus, Vorax y las criaturas de rostro blanco están claramente basados en personajes del cortometraje que hicieron, y la forma que adquiere Sanguis es tomada de la decoración de una de las puertas vistas en éste. Obscuratus representa la luz de las velas de un momento significativo para la pareja y Lacuna se presenta como la ‘Señora de las moscas’ en referencia a un incidente durannte la filmación del corto. Por último, los Effingo (los monstruos de “doble cara” más comunes del juego y cuyo nombre significa ‘copia’) vienen de Alter-Ego, la película que Iván deseaba ver la noche en que le iba a pedir matrimonio a Julia.

Gracias a esta explicación Tenebris Somnia puede usar uno de los tropos más conocidos del horror psicológico y que se popularizó en el mundo de los videojuegos con Silent Hill 2: el de convertir las criaturas y escenarios en metáforas del pasado. Durante poco más de la mitad del juego, estos elementos parecen hablarnos de la historia de Iván: un “genio cinematográfico”. Un “artista atormentado”. Pero tras el giro en la trama todo se recontextualiza de formas muy interesantes.

Julia bajo la ‘luz de gas’

La gran revelación de que Iván y los Relicta estaban manipulando a Julia para que realizara el ritual y habían borrado sus memorias negativas de una relación que era a todas luces abusiva.

Lo que parecía ser una simple historia romántica —y hasta ese punto yo había creído completamente que no iba a ser más que eso— resulta ser una historia de terror sobre la forma en que los hombres usan su privilegio para manipular a las mujeres e incluso a la comunidad que las rodea para su propia ventaja, incluso llegando a convencerlas de cosas que claramente son mentira para mantenerlas sometidas o a su lado. Esa es la infame práctica que se conoce como “gaslighting”.

Iván se robó las ideas de Julia para su cortometraje, la sometió a situaciones humillantes y tortuosas durante su filmación, le puso una enorme carga emocional sobre ella e incluso llegó a abusar físicamente de ella. Iván no realizó el ritual Relicta para “olvidarla”, lo hizo porque estaba obsesionado con mantenerla sometida, fuera como fuera.

La parte corrupta del alma de Julia es aquella que se dejó someter y que se creía enamorada de Iván. Resulta interesante que el villano le pone como nombre Lacuna, una palabra en latín que significa ‘hueca’, mientras se llama a sí mismo Hermes: dios griego patrono de —entre muchas otras cosas— el engaño.

La forma en que Iván le arrebató a Julia su crédito en la obra que hicieron juntos y su autonomía es un triste reflejo de la realidad. El machismo existente en los mundos académicos, artísticos y empresariales suele dar prioridad al trabajo masculino y eso ha permitido a muchos hombres literalmente “robar” el esfuerzo de sus compañeras. Uno de los casos más conocidos es el de la pintora Margaret Keane, a quien su marido robó la autoría de sus cuadros durante más de una década. También tenemos el de la diseñadora de efectos especiales Milicent Patrick, escritoras como y de científicas como Rosalind Franklin y Lise Meitner. A esto se le conoce como el Efecto Matilda.

La relación de Julia con Iván también se ve reflejada en los cortometrajes y obras de ambos en Tenebris Somnia. En Devora vemos que cuando la mujer se rebela contra el hombre (le apunta con una pistola) termina siendo “devorada” por él. Y en el cortometraje de Julia tenemos la creación de una mujer ‘hueca’ (en referencia a Lacuna) a la que su creador no es capaz de darle un corazón. Incluso el guión que Iván escribió para su clase es sobre una mujer que regresa del “más allá” para intentar salvar a un hombre (Julia entrando al Desiderium para salvar a Iván) solo para que este se suicide de todos modos.

Tenebris Somnia usó muy bien sus ideas sobre ocultismo, creencias alquímicas y el amor de sus creadores por el cine para contar una desgarradora pero atrapante historia de horror sobre una relación abusiva, lo peligroso que puede ser un hombre obsesionado y los extremos a los que debe llegar una mujer para ser libre en una sociedad machista. Es una temática muy prevalente en el cine de terror —Midsommar, Men, El hombre invisible, Black Christmas y Obsesión son excelentes ejemplos de ello— que vale la pena seguir explorando en los videojuegos. Éste y Silent Hill 3 son dos de los pocos títulos que se arriesgan a explorar estos temas.

Tenebris Somnia está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y para PC en Steam y GOG.