Naughty Dog ya tiene un bosquejo de la historia de The Last of Us: Part 3

The Last of Us es uno de los nombres más grandes del mundo de los videojuegos. Tras jugar la impresionante segunda parte, muchos comenzaron a preguntarse si eventualmente veremos una tercera entrega. En Naughty Dog se preguntan lo mismo, pero ya tienen una idea general de la historia de The Last of Us: Part 3 por si acaso.

Neil Druckmann, co-presidente de Naughty Dog y director creativo de la segunda entrega de la saga, participó recientemente en el podcast Script Apart. Allí hablo sobre las posibilidades de que algún día podamos jugar The Last of Us: Part 3.

«No sé cuánto quiero revelar. La co-escritora Halley Gross y yo escribimos el bosquejo de una historia que no estamos haciendo realmente —aunque espero que algún día vea la luz del día— que explora un poco lo que pasa después de la parte 2. Ya veremos».

Neil Druckmann

Druckmann también confirmó que han habido algunas discusiones internas en Naughty Dog sobre hacer The Last of Us: Part 3, pero insistió en que toma mucho tiempo hacer un juego como este y necesitan estar muy seguros de las ideas que tienen antes de embarcarse en ese proyecto. También dijo que, como ya existen dos juegos en la franquicia, hay elementos temáticos y estructurales ya definidos a los que tienen que apegarse si hacen un tercer título.

A nosotros no nos extrañaría que Sony pusiera a Naughty Dog a trabajar en la tercera entrega de la saga. Después de todo, esta empresa se quiere enfocar en sus propiedades intelectuales más populares. Según una filtración, ya los tienen trabajando en un ‘remake’ para PS5 del primer juego.

Via: IGN

Fuente: podcast Script Apart