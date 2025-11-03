La historia de Tormented Souls 2 explicada: análisis a fondo del ‘lore’ de la saga

¿Cuál era el objetivo del culto de Nautilus? ¿Quién era realmente la Hermana Lucia? ¿Por qué Caroline y Emma tienen poderes tan extraños? ¿Qué relación tienen los eventos del juego con los del primer Tormented Souls? Los finales de Tormented Souls 2 nos dejaron muchas preguntas y misterios sin resolver sobre el ‘lore’ de la saga y por eso vamos a hacer un análisis a fondo de su historia para explicarlo todo.

Antes de continuar tenemos que advertir algo. Este artículo contiene spoilers tanto de Tormented Souls como de Tormented Souls 2. No recomendamos seguir leyendo si no han terminado esos juegos, a menos que no les importe que les contemos todo lo que ocurre.

La historia del primer Tormented Souls

Este artículo está enfocado en el segundo juego de la saga y por lo tanto no vamos a profundizar en los eventos del primero, pero sí vamos a explicar los elementos más importantes de su historia y los que tienen relevancia en la secuela.

El el primer juego conocemos la historia de Bertram Wildberger, un hombre que descubre loa que él llama “un dios” en una caverna subterránea en Winterlake, una población de la isla Blackwood al oeste de Canadá. Siguiendo las enseñanzas de los Tismuit —una tribu aborigen que adoraba a ese ser un milenio atrás— descubre que puede despertarlo mediante el sacrificio de gemelos. Funda la Secta de Pollux (cuyo nombre referencia a los dioscuros de la mitología griega) y dedica su vida a estudiar ese dios y hacerlo renacer.

A medida que la secta sacrifica gemelos para alimentar “el huevo del dios”, este comienza a emitir más y más energía que resulta ser radioactiva, por lo que los miembros de la secta deben usar trajes antiradiación durante su trabajo. Con el paso de los años, empiezan a tener más dificultad encontrando gemelos para sacrificar, por lo que comienzan a experimentar con madres gestantes para que den a luz gemelos. Una de las víctimas es María Morissette, hija de Noah —un miembro de la secta— y esposa del hijo de Bertram, que no conoce las actividades secretas de su padre.

Tras varios fracasos, María finalmente da a luz a las niñas Emma y Anna Wildberger en 1971. Bertram le dice a su culto que deben esperar a que las niñas alcancen los 10 años para sacrificarlas. Cuando la fecha del sacrificio se acerca, María se da cuenta de las intenciones de su padre y su suegro y trata de huir con sus hijas, pero Emma cae de un puente y es dada por perdida. María entra en coma y su hija Anna es puesta en cautiverio.

14 años después de esos eventos, en 1994, una profesora llamada Caroline Walker recibe una foto de un par de gemelas que la perturba. Ella es en realidad Emma Wildberger, que sobrevivió a la caída del puente y perdió la memoria, pero fue encontrada, adoptada por una buena familia y vivió una vida normal. Buscando respuestas sobre la foto, viaja al hospital de la isla Winterlake en busca de respuestas.

Tras sobrevivir a los horribles monstruos que habitan el lugar —creados por la radiación emitida por el huevo del dios— y a los planes de su abuelo Noah para sacrificarla junto a su hermana y así despertar a esa criaturas. Caroline logra rescatar a su hermana arrastrándola desde el pasado hasta el presente (más adelante les explicaremos cómo funcionan los viajes en el tiempo en Tormented Souls). Es por eso que al comienzo de la secuela, Anna tiene 14 años menos que Caroline (Emma).

La historia de Tormented Souls 2

En el segundo juego descubrimos que los eventos sobrenaturales siguen rodeando a las hermanas Wildberger. Cuando Anna comienza a dibujar, las aterradoras imágenes que plasma en sus cuadernos se hacen realidad. Buscando ayuda, Carolina acepta una invitación a un convento de Villa Hess en el sur de Chile, donde la madre superiora Lucia tiene un supuesto tratamiento que puede ayudar a su hermana. Pero todo era una trampa, Lucia es la líder de un culto pagano similar a la secta de Polux que adora al dios marino Nautilus y busca usar el poder de las gemelas para despertarlo.

Pero para que su plan resulte, las hermanas deben tener la misma edad. Caroline es congelada criogénicamente por 14 años mientras Anna envejece en cautiverio. Cuando la chica despierta, encuentra un pueblo lleno de monstruos que ahora debe enfrentar mientras busca a su hermana.

El culto a Nautilus y los orígenes del pueblo

Sabemos que los orígenes de Villa Hess se remontan al año 1927, cuando un científico alemán llamado Pedro Hertz Hess descubrió unas ruinas subterráneas en el sur de Chile. Allí descubrieron el “huevo” que contiene a Nautilus, una extraña deidad marina. No sabemos si fue descubierto por accidente o si sabía lo que estaban buscando.

El nombre de este dios resulta interesante, sobre todo porque el otro dios que enfrentamos al final del primer juego no tiene un nombre oficial. Nautilus es el nombre de un molusco real que ha existido desde el periodo cámbrico y se le considera un fósil viviente. También es el nombre del submarino del Capitán Nemo en la novela de Julio Verne 20.000 leguas de viaje submarino. En cualquier caso, es un nombre que evoca los misterios de las profundidades del mar y eso encaja muy bien con el ambiente del juego. Villa Hess está sin duda inspirada en Innsmouth, la población de una historia de H.P. Lovecraft cuyos habitantes comienzan a adoptar apariencia de criaturas marinas y adoran a un dios de las profundidades. Cuando finalmente lo conocemos, sus tentáculos y las ruinas que lo rodean tienen un tono de horror cósmico, pero también hay algo de H.R Giger en su diseño.

Volvamos al Doctor Hertz. Él es considerado el santo patrono y fundador del pueblo bajo el nombre de “Pedro Fischer”. La villa recibió su nombre en honor a él, hay una estatua suya en el pueblo y su cadáver descansa en un mausoleo especial en su cementerio.

El doctor Hertz tuvo dos hijas: Lucia e Isabella. Sabemos que Lucía conocía las historias de su padre sobre las ruinas bajo Villa Hess y asumimos que sabía de la existencia de Nautilus. Se ordenó como monja y eventualmente se convirtió en la madre superiora del convento de ese pueblo, donde comenzó a combinar el dogma católico con la creencia en el dios Nautilus.

Además de ser una monja Lucía era una científica y sabemos por su hermana que “usaba la ciencia para curar en nombre de dios”. Ella cree que “algo la corrompió” y eso bien puede ser la influencia de Nautilus bajo el pueblo, manipulándola para que eventualmente le libere… o puede ser la influencia de la maldad de su propio padre.

La conexión nazi

Pedro Fischer, también conocido como Pedro Hess —y seguramente llamado Peter Hertz en realidad— no era un simple expedicionario y navegante. Cuando encontramos su cadáver lo encontramos vestido en un uniforme de oficial nazi. No solo eso, también tiene un símbolo que indica que era parte de la SS.

Es bien conocido que muchos oficiales nazi huyeron a Suramérica después de la guerra para evitar ser juzgados. El caso más famoso es el de Josef Mengele, infame por realizar horribles experimentos con seres humanos en campos de concentración y que logró huir a Argentina, donde formó una familia y vivió muchos años sin pagar por sus crímenes.

Otra conexión interesante que existe entre la realidad y el juego es que los gemelos eran los sujetos de estudio de más le interesaban. Como sabemos, los gemelos son un elemento muy importante en el ‘lore’ de ambos Tormented Souls y eso le da una nueva dimensión a la obsesión de la madre superiora por las gemelas Emma (Caroline) y Anna.

No hay realmente nada en Tormented Souls 2 que sugiera que Lucía hubiera heredado la ideología macabra de su padre, pero es imposible no hacer la comparación.

La última relación que podemos hacer se debe a la supuesta obsesión con lo sobrenatural que había entre los oficiales nazis, que incluso tenían una sociedad interna (Thule) para estudiar ocultismo. Esto ha dado pie a muchas leyendas e influenciado la cultura popular, como se puede ver en las historias de Indiana Jones, Wolfenstein y muchas otras. La idea de un oficial nazi viajando a Chile para buscar un dios antiguo encaja a la perfección en esta narrativa, pero ña mayoría de mitos sobre el tercer reich y el ocultismo han sido desmentidos (les recomendamos mucho ver la serie de Extra History al respecto).

El catolicismo de Tormented Souls 2

La advertencia de “este juego contiene escenas de violencia explícita y gore” no es solo una referencia a los juegos del primer PlayStation en que se inspira. El hecho de estar acompañado por la imagen del interior de la iglesia, con el Cristo en el fondo, hace un vínculo directo entre la mención de violencia y gore con la imaginería católica.

Tormented Souls 2 se une a otros juegos indies como Blasphemous (y en cierta forma, Silksong) criticando la forma como las religiones —y más directamente el catolicismo— pueden usar la fe para manipular y abusar de sus súbditos. El convento —que es la primera área del juego— está lleno de evidencias de la violencia que la madre Lucía ejercía sobre sus monjas, usando la falacia de que “si es inocente, dios no permitirá que le pase nada” para justificar sus horribles acciones.

Lucía usó la fe en el dios cristiano para introducir en Villa Hess la creencia en Nautilus. Esto resultó más fácil de lo que parece porque los rituales e imágenes de la fe católica no son realmente tan diferentes de las de los cultos paganos. Una vez acostumbró a las monjas y a los pobladores a los aspectos más agresivos y violentos del catolicismo, imponer cosas que parece absurdas como “sacrificar los primogénitos” a un dios marino no resulta imposible.

¿Qué son los enemigos en Tormented Souls 2?

Durante la anterior aventura de Caroline descubrimos que los enemigos que rondan los pasillos del Hospital Winterlake solían ser humanos, pero debido a la radiación emitida por el huevo del dios vieron sus cuerpos mutados y fusionados al equipamiento médico al que estaban conectados o a los trajes antiradiación se se suponía debían protegerlos. Aunque Nautilus es un dios diferente, parece que las deidades oscuras de este mundo comparten cierta naturaleza porque algunos de los enemigos del segundo juego también son humanos y cerdos mutados por la energía que emite ese poderoso ente desde su huevo.

Tormented Souls 2 tiene una mayor variedad de enemigos y algunos de ellos tienen temática “marina” que encaja con la naturaleza de la deidad. Hay personas combinadas con criaturas del océano que pueden ser resultado de una mutación por la exposición a la energía de Nautilus o de experimentos del culto. Cuando visitamos el bunker —la última área del juego— descubrimos que efectivamente estaban tratando de crear “su propio” dios combinando la genética de la criatura con la de seres humanos.

Pero hay criaturas aún más extrañas en el juego: los muñecos y estatuas de biología que cobran vida en la escuela, los fantasmas del cementerio,lo que sean esos seres que rondan el otro mundo y hasta zombis. ¿Qué explica su presencia? Sabemos que los dioses de ambos juegos no solo tienen influencia en el mundo, sino también en esa extraña “otra dimensión” silenthillesca a la que podemos viajar. Creo que esa conexión permite que las “almas”, espíritus y entidades se ese otro mundo se proyecten de varias formas en el “mundo real”, ya sea como fantasmas, poseyendo objetos inanimados o incluso cadáveres. También es posible que estas sean las almas de aquellos sacrificados a Nautilus, aunque no hay referencia directa al juego al respecto.

¿Qué es el ‘Otro mundo’?

Tampoco hay explicaciones directas en Tormented Souls y Tormented Souls 2 sobre qué es realmente esa dimensión oscura a la que Caroline puede viajar mediante los espejos, pero todo indica que es el mundo alterno en el que habita la esencia de los dioses. Está directamente conectado con el “mundo real” y es por eso que los cambios que hagamos allí se reflejan en la realidad. También parece que los “hechizos” que hacen los cultos —como el que usaron para sellar la puerta de la capilla del convento— les permiten “traer” la energía de ese mundo a este. En el bunker vemos que están experimentando con criaturas similares a las que vemos en el otro mundo y existe la posibilidad de que no hayan sido simplemente “creadas”, sino traídas del otro lado.

Aunque los hechizos y experimentos le permiten a los cultos “mirar” o incluso traer cosas del otro lado, parece que no pueden cruzar por sí mismos. Lucía necesita a Caroline precisamente porque ella puede viajar al otro mundo y desde allí eliminar a los cuatro seres que poseen las partes del alma de Nautilus.

Estos cuatro seres —la monja inquisidora, el segador, el Doctor Hertz y Cabeza de cerdo— existían simultáneamente en ambas realidades. Incluso si en el mundo real ya estaban muertos, podían seguir presentes en el otro mundo debido al poder del alma de Nautilus. ¿Pero por qué el dios tenía dividida el alma de esta manera y qué hizo que habitara precisamente a estas personas? La lógica detrás de esto es difusa, pero todo indica que al menos tres de ellos fueron “creados” por el culto para que recibieran esa parte del alma.

Encontramos documentos que indican claramente que el segador y cabeza de cerdo fueron resultados de los experimentos de Lucía y Joseph. Aunque no lo sabemos a ciencia cierta, la monja probablemente también sea resultado de esto. El Doctor Hertz seguramente recibió esa pieza del alma al descubrir originalmente a Nautilus en las ruinas subterráneas. Todo esto crea una interesante teoría: Caroline (Emma) y Anna también tienen el fragmento de alma de un dios en ellas.

Los poderes de Caroline y Anna

Sabemos que el nacimiento de las gemelas es resultado de los experimentos de Bertram Wildberger y el culto de Pollux. Al comienzo de Tormented Souls 2 nos enteramos que hay una conexión directa entre el culto de Pollux y el de Nautilus. No solamente descubrimos que había colaboración entre ambas sectas, sino que la planta de procesamiento en la que se realizaban experimentos en Hess era en parte propiedad de la familia Wildberger. En algún momento, Noah le prometió a Lucía que le entregaría a las gemelas (algo que seguramente pensaba incumplir porque su objetivo era sacrificarlas) y es posible que los avances en hechicería y ciencias del culto de Nautilus fuera lo que haya permitido al culto de Pollux crearlas a ellas.

Y también tenemos la misteriosa frase de Lucía al final del juego que dice que Caroline y Emma son “las herederas de la sangre de los antiguos guardianes”. ¿Pero qué son estos guardianes? Hay teorías que dicen que se refiere a los Tismuit que adoraban al dios que dormía bajo Winterlake, pero eso no tiene mucho sentido. Creo más bien que se refiere a los mismos dioses. Si las gemelas fueron creadas usando material genéticos de uno de estos poderosos seres quedaría explicado por qué pueden ver el otro mundo (los dibujos de Anna),viajar a él y que su sangre haya servido para crear un virus que permite controlar a los demás.

Todo es muy ambiguo, pero tal vez sea explicado en un potencial Tormented Souls 3. Seguramente hay más dioses y cultos que los adoran que quieren usar los poderes de estas gemelas.

Pero hay otro poder de Caroline que no hemos explicado: el de viajar por el tiempo. Ella puede usar proyecciones del pasado para ir físicamente a ese tiempo y realizar cambios que alteran el presente. Nuestra teoría es que esto tiene que ver con la conexión con su hermana. Si lo que dijimos es cierto y ambas tienen partes del alma del mismo dios, no sería loco pensar que estas partes necesitan estar juntas y les permiten romper las reglas del tiempo y el espacio para unirse.

El objetivo final del Culto de Nautilus

Todo parece indicar que Lucía, decepcionada de la violencia y caos en que vio sumergido el mundo, rechazó a “su impotente dios cristiano” y decidió recurrir a la deidad que su padre nazi descubrió décadas atrás.

Usando su posición, manipuló la fe católica de sus hermanas del convento y luego de todo el pueblo para arrastrarlos hacia la adoración hacia Nautilus, no porque sintiera fe hacia él, sino porque su objetivo final era manipularlo y usar su poder para arreglar el mundo como ella quería. No sabemos si en realidad esta era su voluntad, si se dejó influenciar por la ideología de su padre o si estaba siendo manipulada en secreto por el poder del dios, después de todo, su hermana Isabella decía que Lucía “ya no era la misma”.

Siguiendo este objetivo, reclutó tanto con científicos como Angélica y hechiceros como Joseph, mintiéndoles sobre sus razones. Cuando Joseph descubrió que quería usar a su nieta Amelia como sacrificio o como recipiente del alma de Nautilus, se rebeló contra ella y Angélica descubrió demasiado tarde sus objetivos. El pueblo fue completamente controlado por el virus que creó con la sangre de Caroline y solo le faltaba que Caroline liberara las partes del alma del dios para completar su plan.

Pero el virus marioneta no funcionó en el dios y su plan se fue al traste.

Esperamos que este artículo les haya ayudado a entender mejor la trama y el ‘lore’ de Tormented Souls 2. Si tienen otras teorías o encuentran errores en nuestra explicación, por favor déjenos un comentario.