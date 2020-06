Hitman: Absolution está de regalo en la tienda de GOG.com

Hitman: Absolution puede que no sea el más agraciado de toda la familia de juegos del Agente 47. Controversial por sus temas sugestivos y jugabilidad decepcionante por su cambio de mecánicas, Absolution borró con el codo lo que había logrado su predecesor, Blood Money. Aun así, no le decimos que no a un juego gratuito, y eso mismo es lo que está ofreciendo GOG.com en sus ofertas veraniegas.

Ahora, puede que sea una coincidencia que el portal haya puesto el juego por el precio de cero, luego de la revelación de Hitman III. Pero si no se aguantan las ganas de completar contratos hasta enero del 2021, y ya se conocen todos los rincones y esquinas del Mundo de Asesinatos, Hitman: Absolution puede ayudarles mientras tanto.

En este título, el Agente 47 es un fugitivo buscado por la policía y traicionado por la Agencia, quien se sumerge en una misión personal para honrar la última voluntad de su antigua intermediaria y amiga, Diana Burnwood. El juego ahora se desarrolla en un mundo semi abierto con múltiples opciones para rastrear y eliminar objetivos con el modo Instinto.

Para adquirir Hitman: Absolution es necesario tener una cuenta activa de GOG.com y dirigirse a la página de ofertas de verano. Se hace clic en el banner del Agente 47 y listo, agregado a la biblioteca.

La oferta finaliza el 15 de junio. Si aún no tienen el juego en su colección, no desaprovechen esta oportunidad.

Fuente: GOG.com