Hitman Absolution llega a Nintendo Switch y se une a Blood Money a falta de un World of Assassination no Cloud

Absuelve tus pecados.

El pasado mes de julio supimos que Hitman: Absolution llegaría a la primera consola híbrida de Nintendo, cuando Feral Interactive anunció que lanzaría dicho título en algún momento del 2025, con una versión para Switch 2 posteriormente. No se había conocido nada de estos relanzamientos, pero ahora tenemos noticias de la versión para Switch 1, que llegará en tan solo unos días.

Hitman: Absolution llegará a Switch el 13 de noviembre por $30 USD. El nuevo tráiler muestra el juego de sigilo de 2012 en acción en la consola híbrida de Nintendo, luciendo prácticamente igual que en las versiones para consolas PlayStation y Xbox.

Al igual que el reciente lanzamiento para móviles de Feral Interactive, Absolution para Switch recibirá una actualización de Modo Contratos el año que viene, donde podrás retar a tus amigos y competir por las mejores puntuaciones.

La historia de Hitman: Absolution pone al Agente 47 en primer plano, poniendo a prueba su lealtad y su conciencia. Con puntería giroscópica para una precisión milimétrica, Absolution está totalmente optimizado para Nintendo Switch y diseñado para jugar en casa o donde quieras. Usa el Modo Instinto para identificar objetivos, predecir los movimientos enemigos y resaltar puntos de interés.

Con el Tiro Preciso puedes detener el tiempo, marcar a varios enemigos y eliminarlos al instante. Descubre nuevas formas de acabar con tus objetivos, completa desafíos y perfecciona tu técnica. Elige entre cinco niveles de dificultad, desde fácil hasta el increíblemente difícil Modo Purista.

