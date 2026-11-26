IO Interactive que había dicho que Hitman: World of Assassination y sus recientes actualizaciones con objetivos elusivos interpretados por actores famosos habían sido tan populares, que iban a seguirlos sacando cada vez que pudieran. Aún así, asumimos que iban a estar tan ocupados con 007: First Light que no iban a tener tiempo para ello. La solución: combinar ambos mundos.

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Los desarrolladores acaban de anunciar que Bawma, el personaje de 007: First Light interpretado por el actor y cantante Lenny Kravits llegará al juego en otro interesante ‘crossover’ para encargarnos la próxima misión en la que tenemos que encargarnos de tres objetivos elusivos. Estará disponible gratis entre el jueves 26 de noviembre y el jueves 24 de diciembre de 2026 y solo tendremos una oportunidad para lograr el objetivo. Esta también es una ‘demo’ que podremos jugar incluso si no tenemos el juego (excepto en consolas de Nintendo) y si ya tenemos la misión DLC de la Isla Ambrose, podemos seguir jugando las misiones en el modo Arcade.

Pueden ver el tráiler a continuación.

Con esta actualización y la llegada de Lenny Kravitz comienza la Temporada de Bawmna de 007 First Light en Hitman: World of Assassination. Llega un nuevo paquete de contenido de pago ‘Rock Star Pack’ con nuevas armas y atuendos, los eventos navideños Holiday Hoarders y Hokkaido Snow Festival, nuevos contratos, drops de Twitch y más.

Si las cosas siguen así, no nos sorprendería ver al Agente 47 y a James Bond trabajando juntos en una actualización futura.

Hitman: World of Assassination está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, para PC mediante Steam y Epic Games Store, y para Mac mediante las tiendas digitales de Apple.