Hitman está listo para el mes Requiem y encargarse de la protagonista de las películas de Resident Evil, Milla Jovovich

La hora de Alice.

IO Interactive, desarrolladora y distribuidora de la aclamada franquicia Hitman, anunció la fecha de incorporación de Milla Jovovich a la lista de celebridades de objetivos elusivos. La actriz interpreta a Lilith Devereux en Hitman: World of Assassination, la ambiciosa y misteriosa futura CEO de Ether Corporation. La nueva misión estará disponible gratuitamente desde el 25 de febrero hasta el 24 de marzo del 2026 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, ROG Xbox Ally X, ROG Xbox Ally, PC (Steam), Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, iPhone y iPad.

«¡Estoy muy emocionada de unirme al mundo de Assassination! Me estoy sumergiendo en un personaje increíble con Lilith; es peligrosa, tiene ambición y guarda un oscuro secreto. ¡Estoy deseando que los fans de Hitman se unan a esta nueva misión y descubran su historia!», señaló la actriz Milla Jovovich tras el anuncio el pasado diciembre.

Relativamente nueva en el mundo de los poderosos, el rápido ascenso de Devereux se produjo tras las misteriosas muertes de su predecesora, Neleis De Waal, y los científicos jefes Silvio Caruso y Francesca De Santis. Su meteórico ascenso ha contado con el generoso apoyo de Gregory Carlisle. Para esta misión, el Agente 47 visitará la mansión Carlisle, ubicada en Dartmoor, donde la tensión alcanzará un punto crítico.

Hitman Requiem Milla Jovovich

‘Paciente Cero Requiem’ también permitirá acceder a la pistola Bartoli 75S Lucky Knight, el traje de respuesta Breach, la llave electrónica Manypass –en referencia al Multipass de El quinto elemento con Milla Jovovich– y la guadaña Sacrificus.

Otras misiones ya presentadas regresarán en 2026, como las de invitados especiales tipo Bruce Lee, Mads Mikkelsen, Dimitri Vegas, Eminem y Sean Bean.

