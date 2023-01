La trilogía de juegos de Hitman que comenzó en 2016 se convirtió en una de nuestras series de juegos favoritos gracias a la libertad que ofrecen, su sentido del humor y excelente mecánicas. El tercer juego —que salió a la venta en 2021 y cuya reseña pueden leer aquí— englobó a sus dos antecesores, convirtiéndose en un solo y enorme juego. Es por eso que tiene sentido que IO Interactive haya decidido cambiar su nombre de Hitman III a Hitman: World of Assassination.

El jueves 26 de enero de 2023, Hitman III recibirá una actualización y pasará a llamarse Hitman: World of Assassination, un cambio de nombre que dará acceso a toda la experiencia completa del ‘mundo del asesinato’. Quienes ya tengan el contenido de los dos primeros juegos y sus DLC, seguirán teniéndolo. El cambio interesante será para quienes vayan a comprar el juego por primera vez.

A partir de esa fecha, no encontraremos a Hitman, Hitman 2 ni Hitman III en las tiendas digitales de PlayStation, Xbox, Steam ni Epic Games Store. Serán reemplazados por Hitman: World of Assassination. Tendrá un precio de 70 dólares (todavía no tenemos claro el precio para Colombia) e incluirá las 21 misiones principales de los tres juegos.

También podremos comprar por un precio aproximado de 30 dólares el paquete ‘deluxe’. Incluye los dos mapas DLC de Hitman 2, los dos mapas de francotirador, la expansión ‘Siete pecados capitales’, escalaciones, contratos y misiones extra.

No se preocupen si solo tienen algunos DLC y no otros. Todavía podrán comprar los que quieran independientemente mediante la tienda interna del juego.

Este cambio de nombre de Hitman III a Hitman: World of Assassination (Mundo del asesinato) llega justo a tiempo para el estreno del modo ‘freelancer’. Este estará inspirado en los juegos estilo roguelike.

Si quieren leer una reseña de la trilogía completa del Mundo del asesinato, les recomendamos leer esta en nuestra web hermana TribuGamer.

Fuente: IO Interactive