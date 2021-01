Hitman: top de los mejores niveles en los dos primeros juegos

En Hitman (2016) y Hitman 2 (2018), los desarrolladores demostraron un increíble talento para el diseño de niveles. Cada escenario de estos dos juegos está lleno de oportunidades para asesinar a nuestros objetivos de las formas más vistosas posibles, múltiples rutas hacia diferentes áreas, atajos y formas de aprovechar las características del lugar que nos hacen sentir muy astutos cuando las descubrimos.

A pesar de la creatividad demostrada en todos ellos, hay unos que resultan mucho más divertidos e interesantes que otros. Por eso les presentamos un ‘top’ de los mejores niveles de este par de títulos, celebrando el lanzamiento de Hitman III.

15. Bahía Hawke, Nueva Zelanda

Es verdad que el primer nivel de Hitman 2 no pretende ser más que un área de entrenamiento, pero resulta aburrido. No solo hay que realizar demasiadas tareas para que el objetivo aparezca, sino que su rutina es demasiado simple y basta con esperar a que vaya a dormir para ahogarla con una almohada. No hay mucho espacio para la creatividad. Tener que crear una distracción para huir del nivel no anima a repetirlo.

14. Colorado, Estados Unidos

Asesinar cuatro objetivos en un mismo mapa tan restrictivo resulta abrumador. Hay demasiadas limitaciones para las áreas a las que podemos acceder y los uniformes que podemos usar. Solo hay un par de ‘historias’ divertidas para seguir y todo el escenario es tan similar que puede ser confuso de recorrer. Lo peor es que los retos para conseguir el traje del espantapájaros son algunos de los más difíciles y aburridos del juego.

Por si fuera poco, solo hay un escape viable en la misión principal que nos fuerza a repetir los mismos pasos cada vez que queramos jugarla.

13. Mumbai, India

Este nivel, con sus calles laberínticas y personajes coloridos, puede ser muy divertido. Acercarse al corrupto productor de cine y a la líder criminal exige creatividad e improvisación. El problema es el tercer objetivo, conocido como “Maelstrom”. Este personaje es diferente cada vez que comenzamos la misión y nos obliga a visitar siempre los mismo lugares para obtener su foto y luego localizarlo entre la multitud. Tener que hacer lo mismo cada vez que visitamos el nivel hace que resulte un poco repetitivo.

12. Centro de entrenamiento ICA

No es sorpresa que el nivel de entrenamiento no sea muy interesante. La sección del “bote falso” no ofrece muchas opciones para dar rienda suelta a nuestra imaginación asesina. Pero la simulación de la base soviética en Cuba sí. Es aquí donde se demuestra el potencial que tienen estos juegos para crear situaciones divertidas (como eyectar al objetivo del asiento del avión) o manipular a los demás personajes (hacer que el coronel electrocute accidentalmente al objetivo).

Vale la pena jugarlo una y otra vez.

11. Vermont, Estados Unidos

El nivel que nos permite sembrar caos en los suburbios de Estados Unidos puede ser bastante divertido, sobre todo por las pequeñas historias que nos podemos enterar sobre esta “perfecta vecindad”. La cantidad de agentes que rondan las casas de nuestros objetivos ofrecen un reto difícil, pero que resulta interesante de resolver.

El problema es, de nuevo, una misión extra que tenemos que cumplir para terminar la misión: encontrar los documentos de inteligencia sobre Janus. Esto hace un poco lento el progreso.

10. Marrakesh, Marruecos

Marruecos es un mapa enorme y los objetivos se encuentran en lugares opuestos del escenario. Aunque hay atajos subterráneos, puede ser un poco aburrido tener que recorrerlo varias veces para cumplir con los retos de asesinatos más complejos, los cuales tienen límites de tiempo bastante estrictos.

A pesar de eso, es un nivel que ofrece una gran historia de revolución y muestra cómo el Agente 47 puede ser el avatar de una justicia que a veces no llega por los “canales adecuados.”

9. Bangkok, Tailandia

Nuestra visita a un hotel de lujo para deshacernos de una estrella pop y un inescrupuloso abogado también parece un poco abrumadora en un comienzo, pero a medida que recorremos el lugar descubrimos que es un escenario muy versátil y realista que nos permite divertirnos con nuestras víctimas disfrazados de botones, guardaespaldas y hasta fumigadores. Además, nos podemos enterar de muchos “chismes” y detalles de la trama simplemente poniendo atención a las conversaciones ajenas, lo que abre aún más posibilidades.

Hay algo más: ¡los retos de asesinato son referencias a El Resplandor!

8. Santa Fortuna, Colombia

Ya hablamos a fondo de este nivel en nuestro artículo sobre la representación de Colombia en la franquicia Hitman. De todos modos podemos resaltar la gran cantidad de opciones divertidas que tenemos para realizar los asesinatos y su variedad de áreas.

7. Hokkaido, Japón

La última misión de Hitman puede ser bastante compleja. Esta institución médica de alta tecnología está llena de áreas interesantes e incluso podemos ‘hackear’ una inteligencia artificial para que haga el trabajo por nosotros. El problema es que el nivel de seguridad es el más alto de todo el juego y conseguir los disfraces que necesitamos para acceder a las zonas más críticas es muy difícil.

Seguir las mejores historias —como la del instructor de yoga o sabotear una operación— requiere un alto nivel de preparación, pero los resultados son supremamente satisfactorios.

6. Nueva York, Estados Unidos

En la primera misión DLC de Hitman 2 tenemos que robar información importante y acabar con la vida de una banquera corrupta dentro de su propio banco. Para acercarnos a ella tenemos opciones tan geniales como disfrazarnos de un empleado a punto de ser despedido o un técnico de IT que va a arreglar su computador. ¡Incluso podemos llegar vestidos de ladrón de bancos y vivir la fantasía de una ‘heist movie’!

Este nivel pudo cometer el error de otros con misiones que no son de asesinato, pero aprendió del pasado. No tenemos que sacar la información de la bóveda como nos proponen. Hay formas alternativas y más divertidas de cumplir con ese objetivo.

5. Isla de Sgàil

Este nivel nos recuerda de forma perturbadora a Ojos bien Cerrados. Nos infiltramos en un extraño culto de millonarios en un castillo en medio del mar. Este evocador escenario es perfecto para aprovechar los bizarros rituales de este desagradable culto para causar “pequeños accidentes.”

La ambientación no es lo único que hace especial a este nivel. La cantidad de secretos que podemos encontrar y los detalles ‘ocultos’ sobre la trama hacen que valga la pena recorrer cada esquina de la isla.

4. Isla Haven, Maldivas

Este paraíso tropical es uno de los escenarios más interesantes de explorar de los dos juegos. El ‘resort’ ya ofrece suficientes opciones para asesinar a los objetivos en su gimnasio, spa y restaurante, pero las posibilidades llegan a niveles de locura cuando descubrimos una base secreta bajo la isla.

También podemos participar de la caza de un tesoro e incluso hacer “trabajos” para uno de los objetivos antes de que le llegue su hora. ¿Les contamos que podemos recolectar estrellas de mar y usarlas como si fueran ‘shuriken’?

3. París, Francia

Uno de los primeros niveles de Hitman es también uno de los mejores ejemplos de todas las fortalezas del juego. Los dos objetivos están muy separados, pero la forma en que podemos intervenir en sus rutinas para crear opciones de asesinato siguen siendo el mejor ejemplo de la libertad de acción que tenemos en estos títulos. Vestirse como modelo y recorrer la pasarela para ganar una audiencia con uno de los objetivos es un momento verdaderamente icónico.

Además, este también es el escenario de un evento de navidad que parodia Mi Pobre Angelito y en el que podemos ganar un traje de Papá Noel.

2. Miami, Estados Unidos

Otro nivel lleno de áreas interesantes que se interconectan entre sí de formas inesperadas. El muelle y edificio de alta tecnología ofrecen suficientes juguetes para “asesinar”, como un robot capaz de reconocer rostros, pero la estrella aquí es la pista de carreras.

Nuestro objetivo es asesinar a una piloto y las formas en que podemos afectar la carrera para que gane, pierda o esta sea cancelada son increíbles. Este es uno de los niveles más creativos y lo mejor de todo es que podemos recorrerlo disfrazado de un flamenco rosa.

1. Sapienza, Italia

Este es el nivel que nos convenció que Hitman era realmente algo especial. Es enorme, variado y lleno de secretos. Podemos llegar a conocer la vida privada de los objetivos y aprovechar eso para asesinarlos de formas irónicas o sorpresivas. Por ejemplo, podemos usar su amor al golf, a la astrología o el ‘affaire’ amoroso de uno de ellos para acercarnos.

Pero fue una de las misiones opcionales de este nivel es la que de verdad nos hizo amarlo. En esta tenemos que asesinar al protagonista de una película de superhéroes en medio de una filmación. ¿De cuántas formas creen que podemos sabotear los efectos especiales para crear accidentes?

¡Hitman III ya está a la venta! No nos cabe duda que IO Interactive nos va a sorprender con unos niveles tan increíbles como los que ya disfrutamos.