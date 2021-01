Hogwarts Legacy: fecha de lanzamiento, historia, jugabilidad y mucho más

A pesar de que la saga literaria protagonizada por Harry Potter llegó a su final hace más de una década, el universo creado por J.K. Rowling se ha estado expandiendo continuamente por medio de nuevas obras y mercancía. Por supuesto, dentro de estas se encuentran los videojuegos. No obstante, la mayoría se han limitado a móviles. No es hasta ahora que Warner Bros. Games volverá a dar a Harry Potter un juego triple A en la forma de Hogwarts Legacy.

Hasta la fecha, no mucho se ha revelado sobre Hogwarts Legacy. Sin embargo, en este artículo hemos recopilado todo lo que se ha revelado. Esto incluye la fecha de lanzamiento de Hogwarts Legacy, su tráiler de revelación y todo lo que se sabe de su historia y jugabilidad. Aun así, Hogwarts Legacy es uno de nuestros juegos más esperados de 2021.

¿Listos para comenzar su vida escolar en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería?

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Hogwarts Legacy?

Por el momento, Hogwarts Legacy no tiene una fecha de lanzamiento puntual. Warner Bros. Games solo ha dado a conocer que el juego saldrá en algún momento de 2021.

¿A qué plataformas llegará?

El título estará disponible para PS5 y Xbox Series X/S. También llegará a PS4, Xbox One y PC.

¿Ya puede preordenarse?

Por el momento, Hogwarts Legacy no puede preordenarse.

¿De qué trata la historia de Hogwarts Legacy?

Ya que se ubica antes de los eventos de los libros de Harry Potter, la historia de Hogwarts Legacy podrá ser disfrutada incluso por aquellos que no estén familiarizados con la obra de J.K. Rowling.

Aunque Hogwarts Legacy no será una adaptación de los libros ni las películas, continuará ambientándose en el Mundo Mágico (Wizarding World). A pesar de ello, Warner Bros. Games ha hecho énfasis en que J.K. Rowling no está involucrada con la trama del título. No menos importante —si bien estará ambientada en el universo de Harry Potter—, Harry, Ron y Hermione no harán acto de presencia en esta aventura. Esto se debe a que los jugadores tomarán el rol de un estudiante del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería en el siglo XIX. De esta forma, la historia estará ambientada cien años antes del nacimiento de Harry y sus amigos. Sin embargo, existe la posibilidad de que veamos a un joven Dumbledore.

Mientras aprenden hechizos, pócimas y cómo domar bestias fantásticas, los jugadores se embarcarán en un peligroso viaje para descubrir una verdad oculta del mundo mágico. ¿Qué les deparará este secreto y cómo cambiará su mundo? Solo hay una forma de descubrirlo.

¿Cómo será la jugabilidad de Hogwarts Legacy?

En materia de jugabilidad, Hogwarts Legacy permitirá una completa personalización del avatar.

Hogwarts Legacy será un juego de rol de mundo abierto. Tras crear a su personaje, los jugadores aprenderán hechizos, pócimas y cómo domar bestias fantásticas. Por el momento se desconoce cómo funcionarán los sistemas de personalización y progresión.

Al ser un juego de mundo abierto ambientado en el Mundo Mágico, los jugadores no solo explorarán Hogwarts. También podrán ir más allá de la escuela y visitar locaciones familiares de la franquicia Harry Potter. Por el momento, se sabe que estas incluirán el Bosque Prohibido y Hogsmeade. Es muy probable que también se pueda explorar el Callejón Diagon y Gringotts.

En lo que respecta a actividades, Hogwarts Legacy gozará de toda clase de misiones. Algunas determinarán la moralidad del avatar. Y aunque esta será una experiencia en solitario, los jugadores contarán con compañeros que les ayudarán a lo largo de su aventura. Si bien no ha sido confirmado, es probable que la moralidad del personaje dicte los aliados que vaya a tener.

¿Podrá escogerse una casa?

Los fanáticos de Harry Potter podrán visitar locaciones icónicas de la franquicia en Hogwarts Legacy.

Aunque no se sabe si esta elección será exclusivamente estética, los jugadores podrán escoger la casa de su preferencia al principio del juego. Existe la posibilidad de que esta elección otorgue bonos específicos. También es probable que el sistema de casas funcione igual que en el universo de Harry Potter. En otras palabras, la casa del avatar ganará o perderá puntos dependiendo de sus actos. Al final del juego, una casa triunfará sobre las demás.

¿Cuáles son los requisitos mínimos y recomendados para jugar Hogwarts Legacy en PC?

Por el momento, Warner Bros. Games no ha revelado los requisitos mínimos y recomendados.

¡Este artículo será actualizado a medida que se revele más información!