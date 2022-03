Después de años sin información sobre el próximo juego basado en la obra de J.K. Rowling, Sony Interactive Entertainment concedió un espacio a Warner Bros. Games y Avalanche Software para presentar el primer tráiler de jugabilidad de Hogwarts Legacy. A través de la más reciente edición de State of Play (17/03/2022), los fanáticos del Mundo Mágico (Wizarding World) ahora tienen una idea más clara sobre la historia y las mecánicas de Hogwarts Legacy.

A continuación, encontrarán lo que se reveló sobre Hogwarts Legacy en el último State of Play.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Hogwarts Legacy?

A través del tráiler de jugabilidad presentado en State of Play (17/03/2022), Warner Bros Games ha especificado que el lanzamiento de Hogwarts Legacy será en las navidades de este año. Por el momento se desconoce la fecha de lanzamiento puntual de Hogwarts Legacy.

¿A qué plataformas llegará?

El título estará disponible para PS5 y Xbox Series X/S. También llegará a PS4, Xbox One y PC.

¿De qué trata la historia de Hogwarts Legacy?

Como ya se ha informado, la historia de Hogwarts Legacy no será una adaptación de los libros ni las películas. No obstante, continuará ambientándose en el Mundo Mágico. Aun así, Harry, Ron y Hermione no harán acto de presencia en esta aventura. Esto se debe a que los jugadores tomarán control de un/a estudiante del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería en el siglo XIX. De esta forma, la historia estará ambientada cien años antes del nacimiento de Harry y sus amigos. Sin embargo, los jugadores podrán encontrar rostros familiares. Por ejemplo, el adelanto de Hogwarts Legacy en State of Play deja ver al fantasma Nick Casi Decapitado.

Además de atender clases, los jugadores se embarcarán en un peligroso viaje para descubrir un complot orquestrado por los duendes liderados por el rebelde Ranrok y la pandilla de magos oscuros liderada por Victor Rookwood. Para evitar la posible destrucción del Mundo Mágico, deberán unir fuerzas con el enigmático profesor Eleazar Fig. Sin embargo, el destino de Hogwarts y el mundo mágico finalmente dependerá de las decisiones de los jugadores.

¿Cómo será la jugabilidad de Hogwarts Legacy?

Clases, hechizos y habilidades

Hogwarts Legacy será un RPG de acción de mundo abierto. Tras crear a su personaje, los jugadores atenderán clases como alumnos de quinto año de Hogwarts. Estas incluyen Herbología, Encantamientos, Pociones, Cuidado de Criaturas Mágicas, Defensa Contra las Artes Oscuras y Amuletos. Por medio de estas clases, los jugadores aprenderán hechizos y demás habilidades. Estas incluyen cómo hacer pócimas, cosechar plantas y domar bestias. Los jugadores podrán poner en práctica estos conocimientos en la Habitación del Requisito.

Exploración y mundo abierto

Al ser un juego de mundo abierto ambientado en el Mundo Mágico, los jugadores podrán explorar la recreación de Hogwarts más completa hasta la fecha. Como bien saben los fanáticos de los libros y las películas, esta locación albergará decenas de secretos esperando a ser descubiertos. Estos incluyen rompecabezas, calabozos y pasajes. También podrán ir más allá de la escuela y visitar locaciones familiares de la franquicia Harry Potter. El tráiler presentado en State of Play (17/03/2022) deja ver el Bosque Prohibido, Hogsmeade y Gringotts. Los jugadores podrán desplazarse por el Mundo Mágico a través de escobas y criaturas mágicas.

A medida exploren el Mundo Mágico, los jugadores desarrollarán amistades con estudiantes de las cuatro Casas de Hogwarts y demás personajes. Estos no solo acompañarán al protagonista en sus misiones, sino que podrán enseñarle nuevos encantamientos. Eventualmente, los jugadores se familiarizarán con sus historias y podrán fortalecer aún más sus lazos.

Sistema de combate y fabricación

Inevitablemente, los jugadores deberán hacer frente a toda clase de enemigos. Estos incluyen a los mencionados duendes, hechiceros malvados y criaturas fantásticas corrompidas por una misteriosa magia. A medida aprendan nuevos hechizos, los jugadores nutrirán su arsenal ofensivo. Al fin y al cabo, ciertos enemigos serán particularmente débiles ante ciertos elementos y dolencias. Por medio de un amuleto, también podrán desviar ataques.

Como es típico del género, también podrán hallar, elaborar y comprar equipamiento que los ayudará a mejorar ciertas estadísticas y complementará estilos de combate específicos.

Personalización y decisiones

Además los hechizos y demás habilidades que podrán aprender en clases, los jugadores podrán acumular puntos de talento completando desafíos y misiones secundarias. Estos puntos podrán invertirse en cinco árboles de talentos. Por medio de estos, podrán mejorar las habilidades del protagonista en la Habitación del Requisito, su sigilo y demás características. Al final del día, los jugadores podrán decidir cómo se especializará su personaje. Adicionalmente, podrán personalizar su apariencia con diversos elementos cosméticos.

Quizás más importante, los jugadores deberán tomar decisiones a lo largo de la aventura. Estas definirán su moralidad. ¿Se convertirán en un paragón del Mundo Mágico o un Mago Oscuro?

¿Podrá escogerse una Casa en Hogwarts?

No se sabe si esta elección será exclusivamente estética o tendrá consecuencias, pero los jugadores podrán elegir su Casa: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin.

Para ver todo lo que se ha revelado sobre Hogwarts Legacy, basta con seguir este enlace.

Fuente: State of Play (17/03/2022)