A comienzos de 2020 les presentamos un título independiente claramente inspirado en Animal Crossing que estaba siendo desarrollado para PC. Su nombre es Hokko Life y en ese momento dijimos que tendría una fecha de lanzamiento en los meses siguientes. Como suele ser común en el mundo de los videojuegos, eso no se cumplió.

A lo largo de este último año, el juego ha evolucionado mucho. Para comenzar, el desarrollador Robert Tatnell (ahora estudio Wonderscope) llegó a un acuerdo con la distribuidora Team17 para que se encargue de su lanzamiento. También podemos ver una notable mejoría gráfica en el tráiler y cambios en el diseño de personajes.

Pero lo más importante de todo es que Hokko Life ya tiene una fecha de lanzamiento definida, aunque llegará mediante el programa de acceso anticipado (‘early access’). Podremos disfrutarlo a partir del 2 de junio de 2021. De momento, parece que solo podremos encontrarlo mediante Steam.

Tenemos que insistir en lo inspirado que está este título en Animal Crossing. Aunque las mecánicas de esa serie de Nintendo no son raras en otros videojuegos, no podemos ignorar que este nuevo juego es demasiado similar. Debido a esto, algunos fanáticos no han dudado en describirlo como «un plagio».

Bueno, solo faltan unas semanas para descubrir realmente que tan ‘clon’ es.

Fuente: canal oficial de Team17 en YouTube