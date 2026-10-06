¡Hola, Luigi! y ¡Hola, Peach! ahora también disponibles para descargar gratis en la eShop de Nintendo Switch

Después de las aplicaciones interactivas para descargar gratis en Nintendo Switch de ¡Hola, Mario! y ¡Hola, Yoshi! Son Luigi y Peach quienes se unen con una dinámica básicamente igual en la pantalla táctil de Switch o Switch 2. Puedes tocar y estirar las caras de Luigi y Peach, aunque se quedarán dormidos cuando se cansen de jugar. Esta función integrada busca permitir que los niños tomen un descanso y limiten el tiempo frente a la pantalla.

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Forma equipo para ver lo gracioso que puede ponerse Luigi o Peach al estirarle la cara o hacerlos girar. Toca el bloque ‘?’ en la esquina superior izquierda de la pantalla y selecciona un icono para hacer que aparezcan objetos como un Superchampiñón, una Superestrella o tuberías e incluso enemigos.

Luigi o Peach se agotan tras jugar un rato y se quedan profundamente dormidos. En ese momento, no hay forma de despertarlos tocándolos. Es una oportunidad perfecta para hacer una pausa y ayudar a los padres a controlar el tiempo que sus hijos usan la aplicación. Si quieres seguir divirtiéndote, puedes desactivar esta función tocando el icono del engranaje en la esquina superior derecha de la pantalla al iniciar la aplicación.

No es necesario estar conectado a Internet para usar cualquier versión de esta aplicación. Una vez descargada, ya está lista para jugar. Puedes descargar directamente la aplicación de ¡Hola, Luigi! justo acá, y la de ¡Hola, Peach! por este lado.