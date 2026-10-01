Hollow Knight, Hazbin Hotel y Depredador: Tierras salvajes también serán colaboraciones durante Fortnite: Pesadillas 2026

El evento de Halloween de Fortnite estará aún más lleno de colaboraciones de lo que esperábamos. Ya sabíamos que se pondrían a la venta atuendos de Freddy Krueger, Slenderman, La Purga, Beetlejuice y Black Clover y ya están disponibles los de Five Nights at Freddy’s (alcanzamos a temer que el ‘crossover’ iba a ser solo de jugabilidad y no de skins, pero no fue así), pero esos no son todos. El nuevo tráiler de Fortnite: Pesadillas 2026 reveló tambien colaboraciones con la película Depredador: Tierras Salvajes, la serie animada Hazbin Hotel y el popular juego indie Hollow Knight.

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Pueden ver este nuevo tráiler siguiendo este enlace ya que el uso de la canción Crazy de Doechii no permite que lo insertemos en la nota. No se preocupen porque eso no nos evitará mostrarles las nuevas colaboraciones.

Así lucirá la skin de Dek, el yautja protagonista de la película Depredador: Tierras Salvajes.

Así lucirán en el juego los atuendos de Charlie Morningstar, Alastor y Vaggi de la serie Hazbin Hotel.

El Caballero de Hollow Knight también llegará como una colaboración durante Fortnite: Pesadillas 2026 pero no será una skin sino un Compañero. Parece que tendrá un estilo alternativo con su forma de Sombra y un gesto que nos permite sentarnos a su lado en una banca como los puntos de guardado del juego.

En este tráiler también pudimos dar una mejor mirada a las skins de Beetlejuice, La Purga y Black Clover con sus diferentes estilos.

Otra revelación del traíler es que parece que la colaboración con Pesadilla sin Fin (Nightmare on Elm Street) no será solo el atuendo de Freddy Krueger. Así como ocurrió el año pasado con Scream, podremos convertirnos en este ‘slasher’ durante las partidas al recoger su guante con garras, lo que nos permite perseguir a los otros jugadores a gran velocidad. También dimos una mejor mirada al Espíritu vampiro, que nos permite recuperar salud al hacer daño a los rivales.

El evento Fortnite: Pesadillas 2026 ya comenzó en la mañana del jueves 1 de octubre de 2026 y de inmediato se pusieron a la venta los atuendos de FNAF. Los skins y objetos de las colaboraciones con Hollow Knight, Hazbin Hotel, Depredador: Tierras salvajes, Pesadilla sin fin, Slenderman, La Purga, Beetlejuice y Black Clover llegarán a lo largo del mes. De momento no hay fechas específicas para la llegada a la tienda de ninguno de ellos, pero las descubriremos pronto.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.