Hollow Knight: Silksong – Reseña (PC)

¿Qué sentido tiene publicar una reseña de Hollow Knight: Silksong tantos días después del lanzamiento del juego? Como seguramente saben, Team Cherry decidió no enviar anticipadamente el juego a la prensa y debido a eso no hubo críticas publicadas durante varios días después de su puesta a la venta. Se puede decir que no las necesitaba. El gran público no tenía dudas de que sería una obra de gran calidad y los desarrolladores no necesitaban más visibilidad para uno de los juegos más deseados y esperados de los últimos años.

El día del lanzamiento de este título, Grace Benfell escribió en Endless Mode una columna titulada “Silksong aceleró la muerte de los críticos”. Allí habla sobre la forma en que la crítica cultural ha perdido relevancia. Los grandes medios se están deshaciendo de los críticos y en la última década se ha formado una relación adversarial entre aquellos que escriben sobre cine, videojuegos, etc. y el público que los considera “desconectados” de la realidad.

Esto —sumado a los miles de youtubers e ‘influencers’ que han invadido internet con lecturas y mal llamados “análisis” superficiales de juegos, libros, películas y series— nos ha traído a un escenario en que el anuncio de Team Cherry sobre la falta de reseñas prelanzamiento no solo no es criticado, sino que es bienvenido. A la larga, esto no solo afectará a los críticos (que cada vez somos más pocos) sino a los mismos espectadores y consumidores. Corremos el riesgo de perder un servicio muy importante que puede ayudarnos a profundizar nuestra relación con una obra de arte.

La crítica de videojuegos está muriendo. Los críticos estamos desapareciendo. Sin embargo, aquí está mi reseña. Más de mil palabras sobre un juego que al momento en que estén publicadas, la gran mayoría de interesados ya lo habrán comprado sin necesidad de servirse de la guía de un crítico. ¿Para qué molestarse entonces? Por una parte, disfruto escribir sobre videojuegos y no me quería quedar sin plasmar mi opinión sobre Silksong aunque pocos la lean. Por la otra parte, creo que el propósito de una reseña es más que simplemente decirle a potenciales compradores si un juego es “bueno” y las curiosas circunstancias en que nos encontramos se prestan para ejemplificarlo perfectamente.

Empecemos diciendo lo obvio: Hollow Knight: Silksong es un juego excelente. Es —junto a su predecesor— uno de los mejores metroidvania (juegos de acción y plataformas en 2D con un mapa único interconectado) de todos los tiempos. Ofrece una perfecta combinación de diseño de escenarios, control de personaje, progresión, oportunidades de exploración e intriga narrativa para mantenernos ocupados por decenas de horas… siempre y cuando tengamos la paciencia, persistencia y habilidad para encarar su alta dificultad.

El primer Hollow Knight es un juego bastante difícil y este sigue su ejemplo. Aunque la protagonista puede resistir varios golpes y curarse con relativa facilidad, vamos a morir muchas veces enfrentando a los brutales enemigos, fallando las secuencias de plataformas o víctimas de las brutales trampas escondidas en todas partes. Algunos enemigos golpean con tanta fuerza que solo un par de sus ataques pueden acabar con nosotros en las primeras horas de juego. Que el juego “castigue” nuestros fracasos haciéndonos perder recursos y regresándonos a puntos de salvado que pueden estar a varios minutos de distancia no nos ayuda a sentirnos mejor.

Aunque personalmente creo que el juego tiene muy buenos elementos que balancean su alta dificultad —múltiples rutas abiertas en todo momento, varias estrategias de combate válidas y formas para “saltarse” algunas zonas difíciles— lamento que no tenga opciones para ajustar su dificultad. Estás se han vuelto casi un estándar hoy en día y permite que jugadores que quieren disfrutar la historia y exploración de Silksong con menos fricción puedan hacerlo.

Esta situación ha hecho que el manido discurso sobre la dificultad en los videojuegos asome de nuevo su cara en redes sociales y foros. No son pocos los jugadores que han expresado tristeza, decepción e incluso rabia por no poder avanzar en el juego. Para mi es inevitable pensar que esta situación tal vez se hubiera podido evitar si los críticos hubiéramos tenido acceso anticipado al juego y así haber advertido a su potencial público sobre su dificultad, pero la verdad es que no era difícil saber que no iba a ser un juego fácil. Una mínima investigación al respecto podía haberles revelado a esos compradores que el primer Hollow Knight se destacó por su dificultad y que este probablemente iba a ser igual en ese aspecto.

Hasta ahora parece que simplemente esto buscando excusas para criticar a Team Cherry por no mandar el juego a los críticos. Hay algo de cierto en eso, pero es que quería dejar ese tema claro para poder continuar. A una buena crítica no le hubiera bastado con decir que Silksong es un juego difícil, que Hornet responde muy bien a los comandos del control y que la historia es intrigante. Una crítica debería decirles qué pueden sentir al jugarlo y este es un gran ejemplo porque aunque este título puede ser bastante divertido, las emociones reinantes durante mis horas de juego fueron la tensión, la duda y la frustración.

Correr por un pasillo infestado de trampas y enemigos con la salud baja sin haber visto un punto de salvado en más de media hora no es divertido. No saber a dónde ir no es divertido. Perder 400 Rosarios contra un enemigo normal por un error tonto no es divertido. ¿Pero saben qué puede ser todo esto? Atrapante. Intrigante. Un reto emocionante. No todos los jugadores van a disfrutar de esas emociones, pero muchos sí y esa es la clase de revelaciones que una buena reseña puede ofrecer a sus lectores.

Pero el reto que ofrece un videojuego no solo puede estar en sus mecánicas, sino también en su historia. El primer Hollow Knight llamó mucho la atención con una trama que no se revela directamente mediante diálogos y textos, sino con su narrativa ambiental y detalles sutiles que dejaban mucho a la interpretación. Esta forma de contar la historia nos gusta mucho a quienes preferimos analizar y teorizar —y apoya a toda una industria de youtubers que analizan y explican su ‘lore’— pero desagrada a quienes optan por narrativas más claras y directas. Aunque Silksong no buscó accesibilidad en sus sistemas de juego, si encontró la forma de narrar su historia más claramente sin dejar completamente de lado el misterio.

Esto se debe a una gran diferencia entre Hornet y el protagonista del primer título: Hornet habla. Sus diálogos con otros personajes, aunque en su mayoría son opcionales, dejan claros sus objetivos y eliminan mucha de la ambigüedad que rodea al ‘lore’. No tenemos que desgastar nuestro cerebro para entender que Hornet quiere llegar a la Ciudadela a la que peregrinan los bichos de Telalejana para buscar a quienes ordenaron raptarla. Incluso nos dicen directamente la razón detrás de esto.

A pesar de esto, hay muchos detalles interesantes que solamente descubriremos si ponemos atención a los alrededores y tratamos de interpretar los mensajes crípticos que encontramos a veces. Como en Hollow Knight, la narrativa ambiental de su sucesor es excelente y la simple ubicación del cadáver de un bicho puede decirnos mucho sobre el ‘lore’ de este mundo.

Pero sobre todas las cosas Silksong es “más Hollow Knight”. Puede tener sistemas de movimientos nuevos, escenarios diferentes y algunas sorpresas, pero no rechaza su ADN —después de todo, su desarrollo comenzó como un DLC— y un cínico podría decir que “es más de lo mismo” sin necesariamente estar equivocado. No es una evolución y rechaza las mejoras y cambios que han tenido los metroidvania en los últimos años. Si lo que quieren es volver a este universo de bichos y misticismo a disfrutar de una aventura similar, pueden darse por bien servidos. Si hubieran preferido algo dentro del mismo género que les ofrezca nuevas ideas y emociones, puedo recomendarles obras geniales como Nine Sols o Prince of Persia: The Lost Crown.

Si leyeron todo esto, ya deberían tener más claridad sobre la clase de juego que es Silksong, entender lo difícil que es encasillarlo en términos de “bueno”, “malo” o darle una calificación sobre 10 — algo que de todos modos tengo que hacer— Y lo importante que pueden ser las críticas incluso para un juego como este que ya tenía aseguradas la adoración y las ventas. Su alta dificultad puede ser demasiado para algunos jugadores pero puede ser el reto que otros están buscando. Para mi, es un título fascinante y adictivo al que sigo volviendo sin importar cuántas veces me mate el mismo jefe.

Reseña de Hollow Knight: Silksong hecha con un código de ‘backer’ de Kickstarter recibido por el crítico. Este juego está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y para Mac, Linux y PC mediante Steam y GoG.