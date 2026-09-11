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Holy Horror Mansion, sucesor «espiritual» de Yo-kai Watch, incrementa aún más la controversia de Level-5 con el uso de IA

¿Horrores de la IA?

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Level-5 ha estado presentando en días recientes avances de sus lanzamientos y proyectos como Professor Layton and the New World of Steam para diciembre del 2026, Yo-kai Watch 2: Haunted Domain y un anunciado Professor Layton and the Curious Village Remake para el 2027, con suerte. Anunciado en septiembre del 2024, Level-5 reveló que Holy Horror Mansion también se lanzará para PlayStation 5, Switch 2 y PC (Steam) en 2027. El juego estará presente en Tokyo Game Show 2026, que se celebrará del 17 al 21 de septiembre en el recinto Makuhari Messe de Chiba, Japón.

El joven protagonista, que vive en una mansión situada en la azotea del edificio de apartamentos de su abuela, encuentra una cámara en una habitación cerrada, se topa con un fantasma y se ve envuelto en todo tipo de líos.

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Durante una demostración de la jugabilidad, el director ejecutivo Akihiro Hino explicó que en Holy Horror Mansion los jugadores pueden «usar a Cameron para fotografiar objetos que posean un alma poderosa y cobrarán vida como Mononoke. Podrás hacerte amigo de los Mononoke que encuentres. Mientras exploras el pueblo, también podrás conocer la vida cotidiana de sus habitantes». Del mismo modo, utilizar planos para combinar objetos pequeños y crear Mononoke de fusión.

«A veces, lo que fotografías se convierte incluso en una mazmorra, dándote la oportunidad de entrar y explorarla… ¡En esta ocasión, hemos acabado dentro de un pastel! ¡Vamos a explorar! Las mazmorras están llenas de cosas por descubrir, al igual que el pueblo, incluyendo cofres del tesoro que abrir y objetos que coleccionar. Y cuando cae la noche, el pueblo adquiere un aspecto totalmente nuevo. ¡Resulta bastante más inquietante de lo habitual…! ¡No te pierdas los impresionantes combates contra jefes!»

Con tus compañeros Mononoke a tu lado, te enfrentas a la malvada compañía conocida como De Ville Corp. En este mundo, cualquier cosa puede dar lugar a nuevas aventuras o incluso convertirse en un poder que podrás utilizar en combate. Level-5 planea lanzar una importante línea de juguetes y artículos de ‘merchandising’ como parte del proyecto multimedia Holy Horror Mansion. Como es costumbre en la mayoría de propiedades transmedia de la compañía.

Holy Horror Mansion se promociona como una nueva propuesta de Yo-kai Watch, sin embargo su recepción está fuertemente dividida debido al aceptado uso de IA generativa por parte del estudio. De lo que igualmente se acusa al ‘remake’ del primer juego de Professor Layton. Sin duda es un momento conflictivo para los fans de Level-5, conscientes de la alta calidad de sus juegos en años anteriores a la moda de la IA, pero que ahora deben aceptarla por obligación si quieren probar algo nuevo de sus series favoritas.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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