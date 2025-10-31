‘Homero el malo’ y ‘estúpido y sensual Flanders’ están en el pase de Los Simpson en Fortnite

Ya habíamos visto cuáles eran las skins de Los Simpson que serían parte del pase de batalla de la próxima temporada de Fortnite, pero no sabíamos aún cómo estarían distribuidas ni cuáles serían atuendos extras para quienes superen el último nivel. Gracias al youtuber Nick Eh 30 —que tiene su propio atuendo en el juego y recibió acceso anticipado al nuevo contenido— podemos conocer cuáles son las recompensas de todos los niveles del pase. Nos llevamos una agradable sorpresa cuando vimos un estilo alternativo para Homero en los ‘niveles extra’ que va a hacer sonreír a todos los fanáticos de la serie.

Pueden ver el video en que revela todo el pase a continuación. Más abajo veremos imágenes de todas las páginas.

Ahora veamos qué trae cada página. Destacamos el primero de los compañeros mascota, el planeador del carro de supermercado con Maggie y el gesto ‘estúpido y sensual Flanders’ basado en el episodio 236 de la serie, emitido en el año 2000.

Pero lo más divertido es que hay otro momento icónico de Los Simpson que va a ser inmortalizado en una skin de Fortnite: podemos usar el atuendo y gesto de «Homero el malo» que vimos en el episodio 79 de la serie.

El atuendo secreto de la temporada será el Bananín de Springfield.

No han mostrado cuáles son los demás objetos cosméticos de las «páginas secretas» y la página dos de recompensas extra, así que esperamos más referencias divertidas a la serie.