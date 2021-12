Homeworld 3: revelan primer tráiler de jugabilidad y época de lanzamiento

Durante la presentación de Game Awards se hizo una grata revelación para los fanáticos de los juegos de estrategia en tiempo real (RTS). Se trata de Homeworld 3, un título que ya se había anunciado en 2019 y del que ya tenemos un tráiler de jugabilidad y una época aproximada de lanzamiento, que sería en el cuarto trimestre de 2022. Saldrá para Steam y Epic Games Store.

Homeworld 3 representa el regreso de una de las franquicias RTS más aclamadas de la historia (junto a Age of Empires y Starcraft). El primer título fue lanzado en 1999 y una secuela vio la luz en 2003. Después de eso, no hubo nada hasta que Gearbox compró sus derechos en 2013 y sacó una colección remasterizada y una secuela llamada Deserts of Kharak.

Karan S’jet.

El tráiler de Homeworld 3 muestra lo que siempre ha esperado el público: una versión moderna de los emocionantes combates espaciales que alguna vez entretuvieron a los jugadores de inicios de los años 2000. Adicionalmente, dichos combates se van a poder dar alrededor de gigantescas megaestructuras, algo que era muy difícil de lograr en los primeros años de la franquicia.

Por otro lado, también vemos que la historia seguirá girando en torno a la figura de la científica Karan S’jet, a quien observamos constantemente a lo largo del video. Claramente, los acontecimientos de esta edición son una continuación directa de Homeworld 2.

¿Qué traerá Homeworld 3?

Los desarrolladores de Blackbird Interactive aclararon que efectivamente el juego se desarrollará a una mayor escala. Para esto, habrá escenarios donde se peleará alrededor de «megalitos», rastros de una civilización antigua. Por supuesto, serán lugares muy estratégicos que servirán de escondites o para emboscadas.

También señalaron que evidentemente sería una mejora visual para los jugadores. Según afirman, todas las naves tendrán un nuevo diseño.

A esto se le suma mejoras en las mecánicas y jugabilidad. Por ejemplo, se habla de una «balística completamente simulada» en la que la línea de visión y la cobertura se harán muy importantes. También se agregó que «los capitanes de naves pasarán información crítica de los campos de batalla», aunque no se especificó mucho cómo funcionará esto.

Homeworld 3 dispondrá de una campaña desde su lanzamiento, además de modos multijugador uno contra uno o en equipos. Por último, también habrá un modo cooperativo «con un toque de ‘roguelike‘».

Fuente: Gearbox