Honkai Nexus Anima — beta, personajes, Ánimas y más detalles de «el Pokémon de Hoyoverse»

No contentos con sus exitosos RPG de mundo abierto (Genshin Impact), RPG de combate por turnos (Honkai Star Rail) y juego de acción (Zenless Zone Zero), el estudio chino Hoyoverse ha decidido también hacerle competencia a Pokémon con Honkai Nexus Anima, un RPG de estrategia, colección y combate de criaturas que ya nos presentó a sus personajes y pronto tendrá una prueba beta en la que nos podemos registrar.

Empecemos dando una mirada a este mundo y sus criaturas en este corto avance.

También podemos ver cómo será la jugabilidad de la exploración del mundo y sus minijuegos en el siguiente video.

Cuándo es la prueba beta de Honkai Nexus Anima y cómo registrarnos

Si están interesados en probar el nuevo juego de los creadores de Genshin Impact, deben registrarse para participar en la beta cerrada entre el 29 de agosto y el 12 de septiembre de 2025. Tengan en cuenta que esta solamente estará disponible para usuarios de PC y dispositivos iOS (iPhone y iPad). Los dispositivos compatibles son:

PC – Procesador Intel i5 (11th Gen)/AMD Ryzen 5 5000 series o superior, GPU NVIDIA GeForce RTX 2060/AMD Radeon RX 5600 XT o superior, 16GB RAM, Windows 10 64-bit y 15GB de espacio en disco duro.

Móvil – iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro o modelos superiores (excepto iPhone 13 o 13 mini). Sistema operativo iOS 14.0 o superior, 6GB de RAM y 10GB de espacio libre.

Lo primero que tienen que hacer es visitar el sitio web oficial del juego: https://hna.hoyoverse.com/en-us y dar clic en el botón Join the Test que se encuentra en la esquina inferior derecha de la página. También pueden usar la opción de preregistro directamente en la app HoyoLAB.

Luego deben iniciar sesión con su usuario y contraseña de Hoyoverse (pueden registrarse allí mismo si no tienen una cuenta). Esto abrirá un cuestionario en que les preguntarán cosas como su año de nacimiento, tipo de teléfono móvil iOS o de CPU de PC y hábitos de juego. Una vez terminado, quedarán registrados en la beta.

Estar registrados no significa que serán seleccionados para participar en la beta cerrada de Honkai Nexus Anima. Deben estar pendientes del correo electrónico asociado a la cuenta de Hoyoverse, pues si son elegidos recibirán allí todos los datos necesarios para participar.

Respecto a cuándo será la beta, aún no tenemos información clara al respecto.

Los personajes y sus Anima

En este mundo, Nexus representa los vínculos invisibles que se tejen entre conceptos opuestos —el amor y el odio, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte— y cuando este equilibrio se rompe, sus poderes se repartieron en forma de Ánima, criaturas que pueden ser tan adorables como terribles.



En Honkai Nexus Anima controlamos a una viajera o un viajero que conocerá a muchos personajes y Ánima que pueden pertenecer a los Novarcas, soberanos del nuevo mundo; y Primarcas, regentes del viejo mundo. Entre ellos están Blade, Armand, Kiana, Victus, Amstradath, Apeiron, Kumio Kyo y más. Cada uno es representado por los conceptos opuestos que habíamos mencionado.

Sí. Uno de ellos se llama Cassio Rolex. Lo notamos.

En cuando a las Ánima —las criaturas que coleccionaremos y usaremos en batallas como si fueran Pokémon en Honkai Nexus Anima— podemos ver todas las que han revelado hasta ahora en el siguiente video.

Los «Tipos» a los que pueden pertenecer las Ánima son:

Saciedad

Insaciabilidad

Debilidad

Amor

Arrepentimiento

Guerra

Competencia

Correcto

Cambio

Orgullo

Paz

Memoria

Oscuridad

Belleza

Odio

Luz

Este título todavía no tiene fecha de lanzamiento oficial y sospechamos que no lo tendremos listo hasta 2026. Sabemos que saldrá en PC, dispositivos iOS, Android y probablemente en PS5 (y Xbox Series X|S, aunque tal vez no en lanzamiento). Tendremos que esperar confirmación de Hoyoverse al respecto.