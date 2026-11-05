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Detalles de la beta final y periodo de lanzamiento de Honkai: Nexus Anima, el «Pokémon» de los creadores de Genshin Impact

¡Animaos a participar!

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Ha pasado más de un año desde que les presentamos Honkai: Nexus Anima, el juego de colección y combate de criaturas «estilo Pokémon» de Hoyoverse, creadores de Genshin Impact y Zenless Zone Zero. Su lanzamiento por fin se encuentra cerca y no solo tenemos información sobre cuándo llegará a nuestras manos, sino que también conocimos detalles sobre la última beta cerrada para todos aquellos interesados en participar.

Por si necesitan saberlo ya, el juego será lanzado en el segundo trimestre de 2027 pero no dieron una fecha exacta. Esto fue confirmado en un reciente tráiler de jugabilidad.

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La beta cerrada final de Honkai: Nexus Anima empezará el miércoles 25 de noviembre de 2026 (o el martes, dependiendo su zona horaria) y estará disponible para PC y dispositivos móviles Android e iOS. Si quieren participar, solo tienen que visitar el sitio web oficial del juego y seleccionar la opción ‘Participar en la prueba’ para iniciar sesión con su cuenta de Hoyoverse (o crear una) y completar el cuestionario de reclutamiento. También pueden solicitar acceso a la prueba para dispositivos Apple mediante el botón de Pedido anticipado en el App Store.

Tengan en cuenta que el progreso de la beta no será considerado en la versión de lanzamiento del juego.

En el mundo de Honkai Nexus Anima, Nexus representa los vínculos invisibles que se tejen entre conceptos opuestos —el amor y el odio, la luz y la oscuridad, la vida y la muerte— y cuando este equilibrio se rompe, sus poderes se repartieron en forma de Ánima, criaturas que pueden ser tan adorables como terribles. Controlamos a una viajera o un viajero que conocerá a muchos personajes y Ánima que pueden pertenecer a los Novarcas, soberanos del nuevo mundo; y Primarcas, regentes del viejo mundo.

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Honkai Nexus Anima será un juego gratis con microtransacciones.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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