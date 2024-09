Honkai Star Rail tendrá edición física para PS5, jugadores cuestionan su utilidad

A pesar de lo mucho que podamos criticarlo por su sistema de monetización, este título de Hoyoverse es un excelente RPG y ha mejorado mucho desde que salió hace ya casi año y medio. Ahora que llegó la versión 2.5, también nos enteramos que Honkai Star Rail tendrá una edición física para PS5 que tiene muy confundidos a sus jugadores.

Como podemos ver en tiendas como Best Buy, la versión física de Honkai Star Rail costará $39.99 dólares (aproximadamente 172.000 pesos colombianos) e incluirá varios extras:

Set de cartas holográficas de personajes.

Dos llaveros holográficos

Postal

Código de descarga de objetos digitales exclusivos

Disco de juego

Los jugadores están confundidos sobre esta versión, especialmente sobre el hecho de que traiga el juego en un disco. Este es un juego como servicio que es constantemente actualizado y que funciona siempre en línea. En el momento en que salga a la venta la edición física de Honkai Star Rail, la versión del disco estará obsoleta y deberá ser reemplazada por una descarga completa

La verdad es que no es inusual que juegos gratis como Fortnite o Apex Legends tengan «versiones físicas» con cosméticos exclusivos y consumibles. Pero incluso estas son solo cajas vacías con un código y cuyo propósito no es más que hacer acto de presencia en las tiendas. El hecho de que la versión física de Honkai Star Rail incluya un disco no tiene sentido. Ni siquiera los preservacionistas de juegos están interesados en conservarlo de esta forma.

El sitio web dice que esta versión de pondría a la venta el 31 de marzo de 2025. Lo más probable es que esa sea una fecha temporal y que pronto se revele que su lanzamiento será mucho antes.