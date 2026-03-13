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Honor of Kings recibe una colaboración con Ultraman, vean esta nueva skin de Mozi en acción

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Aunque Fortnite es el videojuego rey de los ‘crossovers’, cada vez tiene más competencia. Otros juegos como servicio cada vez cuentan con más y más invitados especiales de otras franquicias y uno de los que más se ha destacado recientemente por esto es la competencia china de League of Legends. Honor of Kings ha recibido personajes de Jujutsu Kaisen, Frozen, Detective Conan, Mi pequeño pony y muchos otros, y ahora se acerca una colaboración con Ultraman.

Por si no lo conocen, Ultraman es un icónico superhéroe japonés que apareció por primera vez en 1966 y desde entonces ha aparecido en diferentes versiones en más de 30 series y en casi el mismo número de películas. En el juego, será una skin para Mozi que pueden ver en acción en el siguiente video.

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La versión de Ultraman que se usó para la skin de Mozi en este ‘crossover’ es la de Ultraman Tiga. Esa fue la serie correspondiente al año 1996 y una de las más populares a nivel internacional.

La colaboración de Ultraman con Honor of Kings estará disponible por tiempo limitado a partir del sábado 14 de marzo de 2026. Solo se podrá conseguir haciendo intentos en el respectivo Deseo, que es el sistema ‘gacha’ de este juego.

Honor of Kings es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible solamente para teléfono y dispositivos móviles iOS y Android.

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