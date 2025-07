Honor of Kings tendrá una colaboración con Detective Conan – Fecha, skins y evento de regalo

Aunque la mayoría de ‘crossovers’ que está recibiendo este juego no son nuevos —ya habían pasado por los servidores chinos hace un año o más— nos alegra que al menos no se olviden de los jugadores de Latinoamérica. TiMi Studios y Level Infinite ya anunciaron oficialmente que la colaboración de Detective Conan con Honor of Kings estará disponible en los servidores de Latinoamérica muy pronto y ya sabemos cuáles son las skins y en qué fecha llegarán.

Para comenzar, pueden ver el video del anuncio a continuación.

Como se puede ver en el video, el evento ‘crossover’ estará disponible en nuestra región a partir del viernes 1 de agosto de 2025. Seguramente será el mismo que ya tuvieron en otras partes del mundo y eso significa que las skins que estarán disponibles serán las siguientes:

Aspecto de Conan Edogawa para Luban N°7

Aspecto de Kid el Ladrón Fantasma (Kaito Kid) para Marco Polo

Tendremos la posibilidad de conseguir gratis las skins de Detective Conan participando en una actividad especial de Honor of Kings que estará habilitada hasta el 31 de julio de 2025. Para participar visiten el sitio web del evento, desbloqueen nueve pistas y recibirán una Investigación Suprema gratis en la que tienen la posibilidad de obtener un aspecto de la colaboración.

Esperamos que tengan suerte.