Ya casi han pasado tres años desde la conclusión de Samurai Jack, una de las series más icónicas de Cartoon Network y el legendario director de animación Genndy Tartakovsky. A pesar de que los últimos episodios de la quinta temporada sufren por su ritmo acelerado, esta brilla por su presentación, coreografías de acción y la introducción de temáticas más adultas. Aquí pueden leer nuestra reseña de la última temporada de Samurai Jack.

Aunque la historia de Jack ha terminado, esto no quiere decir que una nueva generación pueda disfrutar de sus aventuras. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que con un nuevo juego?

Por medio del canal oficial de IGN, Adult Swim Games y Soleil han revelado que están trabajando en un nuevo juego basado en el icónico samurái de Cartoon Network. Este se titulará Samurai Jack: Battle Through Time y —a diferencia de The Amulet of Time (2003) y The Shadow of Aku (2004)— adaptará la totalidad de la serie animada de culto.

El título será un ‘hack-and-slash’, pero no se sabe mucho más sobre su jugabilidad. Se desconoce si introducirá nuevos elementos en la historia en la forma de misiones secundarias. Lo más probable es que el juego tenga una estructura de niveles más tradicional.

Samurai Jack: Battle Through Time estará disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Llegará en algún momento del tercer semestre de 2020.

Fuente: IGN