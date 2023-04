Horizon Forbidden West: Burning Shores (DLC) – Reseña

Horizon Forbidden West: Burning Shores

En resumen

A pesar de lo bueno que es el juego base Horizon Forbidden West, los defectos de su historia y mundo abierto tradicional me dejaron con un mal sabor de boca, pero el DLC Burning Shore me recordó por qué amo a Aloy y su mundo. Las nuevas mecánicas son muy agradables, este mundo abierto más compacto es divertido de explorar y me encantó que mostraran el lado más tierno de la protagonista. La historia no es la gran cosa y Walter Londra no es más que el típico villano capitalista, pero desemboca en una batalla contra un jefe final que tiene un nivel de espectacularidad altísimo. Ojalá la espera por Horizon 3 no sea demasiado larga.