Aloy deja la obsesión con su botín en la actualización 1.06 de Horizon Forbidden West

Sí, sabemos que les debemos la reseña de este título. Tengan paciencia por favor, ya que es un juego enorme y todavía estamos trabajando en él. Mientras tanto, les tenemos una buena noticia. Horizon Forbidden West ya recibió el parche de actualización 1.06 tanto en PS4 como en PS5 y este soluciona uno de los problemas más molestos del juego.

Si han jugado Horizon Forbidden West tanto como nosotros, seguramente están hartos de escuchar a Aloy mencionar una y otra vez que ha enviado un objeto que recogemos a su botín cuando su bolsa esta llena. Esto nos recuerda mucho a algo que pasó con Shadow of the Tomb Raider, en el que Lara repetía una y otra vez la misma frase si tratábamos de tomar un objeto cuando no podía cargar más.

Aloy no es tan molesta como Lara en este sentido, pues tiene más frases para referirse a lo mismo. Pero de todos modos se vuelve algo cansón. Esto cambió gracias al parche de actualizacion 1.06 de Horizon Forbidden West. Seguramente atendiendo las sugerencias de los jugadores y los memes que salieron burlándose de esto, Aloy ya no menciona tan a menudo su botín. Eso sí, todavía lo hace de vez en cuando.

Este parche también se encarga de solucionar múltiples problemas y ‘bugs’ del juego. Si les interesa conocerlos, pueden visitar la publicación oficial sobre la actualización 1.06 en el subreddit oficial de Horizon. Les advertimos que la información está en inglés.

Fuente: subreddit oficial de Horizon