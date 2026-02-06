Revelan Horizon Hunters Gathering, otro título multijugador cooperativo en el mundo de Aloy, pero las reacciones de los fans son mixtas

A finales del año pasado, cuando les presentamos el MMO coreano Horizon Steel Frontiers, dijimos que ese no era el único título multijugador cooperativo en el mundo de Aloy que estaba en desarrollo y que Guerrilla Games —creadores de la franquicia— iban a revelar su propio juego en este estilo muy pronto. Finalmente pudimos verlo. Se llama Horizon Hunters Gathering y aunque luce bastante interesante, la comunidad de jugadores está muy dividida en sus opiniones.

La revelación se dio mediante una presentación especial de casi 10 minutos en la que los mismos desarrolladores hablan sobre el juego y sus características. Pueden verla a continuación, pero no tiene subtítulos en español.

El tono de este video resulta bastante curioso. Desde antes de mostrar el juego «advierten» que sigue en desarrollo, que muchos de sus elementos pueden cambiar, que su estilo visual es diferente a propósito, que no van a dejar de hacer juegos para un solo jugador y que van a estar muy pendiente de lo que diga la comunidad. Es como si estuvieran preparándose para recibir los comentarios negativos que inevitablemente iban a llegar por ser este un juego como servicio, especialmente en un mundo «post Concord«.

Sobre el juego en sí, será un título cooperativo en el que cuatro jugadores eligen entre diferentes personajes, cada uno con diferentes habilidades y características, para salir a cazar las icónicas máquinas de la serie Horizon. Tiene elementos tanto de ‘roguelike’ como de batalla campal —mejoras que surgen al azar y una tormenta que se cierra sobre el campo de juego— y parece claramente inspirado en Elden Ring: Nightreign.

Uno de los elementos más comentados es su estilo visual, mucho más caricaturizado que el de Horizon Zero Dawn y Forbidden West. Aunque personalmente creo que es divertido y tiene mucha personalidad, ha sido comparado negativamente con el de juegos como Fortnite. Algunos jugadores parecen legítimamente enojados porque el otro ‘spin-off’ que solo saldrá para móviles tiene gráficos más realistas.

Como este será un juego como servicio, Guerrilla ya informó que Horizon Hunters Gathering saldrá con un número determinado de mapas, tipos de misiones y personajes, pero continuará agregando más con el tiempo.

Inicialmente revelaron seis tipos de personajes que pertenecen a arquetipos tradicionales: dps, tanques, soporte, infiltración, movilidad, etc.

Habrán varias pruebas de juego. La primera prueba «beta» multijugador de Horizon Hunters Gathering será a finales de febrero y tendrá disponibles dos modos de juego: Incursión de máquinas, una misión contra oleadas de máquinas y un jefe; y Descenso al caldero, una prueba más larga con varias fases. Si están interesados en participar, tienen que registrarse en el Programa Beta de PlayStation.

El juego multijugador Horizon Hunters Gathering saldrá para PlayStation 5 y para PC mediante Steam en una fecha aún no revelada. Permitirá el juego cruzado entre ambas plataformas.