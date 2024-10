Horizon Zero Dawn Remasterizado – Reseña

Aún recuerdo lo impactado que quedé cuando jugué la aventura de Aloy por primera vez en 2017. Era el juego más hermoso e impresionante a nivel visual que había experimentado hasta ese momento. También me enamoré de su protagonista y pasó a convertirse en uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Pero incluso con todo mi amor hacia Horizon Zero Dawn me sentí confundido cuando PlayStation anunció esta versión del juego remasterizado para PS5 y PC. El juego original todavía luce espectacular, especialmente con la actualización que permite jugar a 60 cuadros por segundo. ¿Qué tanto puede mejorar en esta nueva edición?

Vamos a descubrirlo en esta reseña.

Antes de continuar tenemos que aclarar que este NO es un ‘remake’. A nivel de jugabilidad e historia es exactamente el mismo juego que salió para PS4 hace siete años y aunque tiene algunas novedades, ninguna cambia radicalmente la experiencia. Es una versión mejorada del título original pero solamente a nivel técnico. De hecho, si hemos jugado el título original en PS5 o lo movimos desde nuestra consola de la anterior generación, podemos migrar nuestra partida a esta edición y continuarla tal como la dejamos.

También hay que aclarar que es la versión completa del juego e incluye el excelente DLC The Frozen Wilds.

La mejor forma de jugar Horizon Zero Dawn

Sobra decir que si no han jugado este juego aún —y deberían hacerlo, ya que es excelente— esta es la mejor forma de hacerlo. Luce y suena mejor que las anteriores versiones. Los deslumbrará con la belleza de sus escenarios y los increíbles detalles de las criaturas robóticas con cada paso que dan. Pero el primero ya había logrado exactamente lo mismo en 2017, ¿qué tanto puede mejorar?

Más de lo que creen.

Superficialmente, el juego luce más brillante y colorido que la versión original, con nuevas texturas que hacen resaltar mucho más la belleza de los escenarios naturales, las ruinas del viejo mundo y las creaciones de las nuevas civilizaciones. Tenemos nuevos y notables efectos en el agua, la nieve y la arena que hacen que jugar con el modo foto sea aún más disfrutable y todo manteniendo intacto la intención original de los desarrolladores de Guerrilla Games. Los sonidos, especialmente los efectos del viento y los ruidos que hacen las máquinas son más nítidos y es una delicia escucharlos con audífonos.

Tengo que insistir que todo esto ya era excelente en el Horizon Zero Dawn original, así que experimentarlo de forma mejorada fue una verdadera sorpresa. Si quieren detalles más precisos sobre las mejoras que tiene y cómo se comparan a las anteriores ediciones del juego, les recomiendo mucho el video de Digital Foundry al respecto, aunque solo está en inglés.

Pero la mejora más notable no está en el aumento de la calidad gráfica ni en la nueva mezcla de sonido, sino en las “actuaciones”. Las voces y diálogos son los mismos —al menos en el doblaje al español de Latinoamérica— pero las expresiones faciales y físicas de los personajes durante las conversaciones son completamente nuevas. Esto es importante porque una de las críticas más notables que se hizo contra Horizon Zero Dawn cuando salió originalmente era que las escenas de diálogos se sentían “muy estáticas y poco naturales”. La remasterización soluciona por completo ese problema de una forma que da a los protagonistas mucha más personalidad.

Una de las mejores historias de los videojuegos

No exagero al decir eso. Considero que Horizon Zero Dawn tiene una trama excelente, una de las mejores protagonistas de los videojuegos y desvelar los secretos de su misterioso ‘lore’ es realmente emocionante, por lo que tienen que aprovechar esta versión remasterizada para experimentarla si no lo han hecho aún.

Si son lectores asiduos de GamerFocus probablemente ya saben lo mucho que amo este juego y tal vez hayan leído mi ensayo ‘Sanado el mundo’ sobre todo lo que significa la historia de Aloy para mi.

Desde hace mucho tiempo había querido volver a experimentar esta historia y no había encontrado el espacio para hacerlo, así que la remasterización me sirvió como una excusa perfecta. Escuchar las tonadas de su tema musical principal me causó escalofríos y me volví a enamorar de Aloy muy rápidamente. No importó que ya conociera de antemano todos los giros en la trama y las sorpresas que me esperaban, me volví a emocionar de nuevo con todos los eventos.

Mejor que su secuela

Aunque considero que Forbidden West es un gran juego (sobre todo gracias a su excelente DLC), siempre me pareció que era inferior a su predecesor y jugar Horizon Zero Dawn Remasterizado me dejó mucho más claro el por qué.

La segunda aventura de la Buscadora pelirroja tiene demasiadas cosas: un mapa demasiado grande, demasiadas armas, demasiadas mecánicas de combate, demasiadas misiones opcionales, demasiado todo. Tiene tantas cosas que si bien no llega a cansar, si puede abrumar. Además, la historia no es tan buena como la del primer juego, tiene muchos elementos desaprovechados y Aloy se vuelve algo fastidiosa. Es uno de esos casos que demuestra que “más no es necesariamente mejor”. Solo hay dos elementos de la secuela que verdaderamente extrañé y son el planeador y poder montar máquinas voladoras.

Visualmente, creo que Forbidden West sigue luciendo ligeramente mejor, pero Horizon Zero Dawn Remasterizado se le acerque mucho.

¿Algo malo que decir?

Muy poco, a decir verdad. El rendimiento es perfecto y el principal defecto que tenía la versión original —las animaciones durante las conversaciones— han sido corregido. Si tengo que quejarme de algo que es hay algunos problemas de colisiones entre elementos de los escenarios y la ropa de los personajes. Esto se nota principalmente en el cabello de Aloy, que tiende a «atravesar» algunos elementos de algunos de sus trajes.

Otro «error» notable es que el cabello de algunos personajes secundarios luce demasiado estático, sobre todo al compararlo con el vibrante cabello de Aloy, que tiende a bailar ante el menor movimiento o soplo de aire.

¿Vale la pena comprar la remasterización de un juego que no es tan viejo?

A pesar de mis sentimientos hacia el mundo de Horizon, me acerqué a esta edición con bastante cinismo porque, incluso con todas sus mejoras, sentía —sigo sintiendo— que este juego no necesitaba una versión remasterizada.

No me cabe duda que la principal razón por la que PlayStation encargó a Nixxes hacer esta versión fue para llenar un vacío en el calendario de lanzamientos de títulos exclusivos para PS5. Que el estudio haya hecho un trabajo admirable es un tema diferente. Horizon Zero Dawn Remasterizado existe por razones de negocios y no de arte.

Y sin embargo, quiero decir que esta versión sí vale la pena. Si no lo han jugado aún, lo recomiendo encarecidamente y sobre todo porque no es demasiado caro. Cuesta 184.000 pesos en PC —tanto en Steam como en Epic Games Store— y 217.000 en PS5. Si ya tienen la versión original y planean volver a jugarla, ustedes decidirán si vale la pena pagar los 10 dólares extra que vale la actualización para disfrutar mejor esta versión. Eso sí, por favor tengan en cuenta que las mejoras son solo visuales y muchas de ellas no las notarán a menos que tengan la otra versión corriendo justo al lado.

Esta reseña está hecha con una copia digital de Horizon Zero Dawn Remasterizado para PlayStation 5 suministrada por PlayStation Latinoamérica. Este juego también estará disponible para PC mediante Steam y Epic Games Store a partid del 31 de octubre de 2024.