Hot Wheels Unleashed – Primeras impresiones

En lo que respecta al mercado de carros de juguete, resulta prácticamente imposible no mencionar Hot Wheels. Creada por Mattel en 1968, esta marca ha mantenido una gran popularidad. Estos carros de juguete no solo siguen siendo ideales regalos para niños, sino codiciados objetos de colección. En ambos casos, la marca se ha visto beneficiada por colaboraciones con empresas automovilísticas reales y otras propiedades intelectuales. Entre estas se encuentran DC, Marvel Comics, Street Fighter y Super Mario. Incluso tras más de 50 años, Hot Wheels sigue siendo un ícono de la cultura popular en lo que respecta a juguetes.

Sin embargo, la presencia de Hot Wheels en la industria de los videojuegos ya no es tan fuerte como solía ser a finales de los noventa y la primera década del nuevo milenio. Después de Hot Wheels World’s Best Driver (2013), la marca no volvió a protagonizar un juego para consolas. Por casi una década, solo tuvo un par de títulos para dispositivos móviles. No obstante, ya era hora de que Hot Wheels recibiera un nuevo juego para plataformas de la actual generación.

Desarrollado por Milestone, mejor conocido por la franquicia MotoGP y muchos otros simuladores de conducción, Hot Wheels Unleashed marcará el retorno de la marca de carros de juguete a la industria de los videojuegos. Aunque el lanzamiento del título no será hasta el 30 de septiembre, Koch Media —propietario del estudio— concedió acceso anticipado a GamerFocus para probar algunas de las características del juego. A continuación, compartiremos nuestras primeras impresiones sobre Hot Wheels Unleashed.

Aquellos que estén familiarizados con el trabajo de Milestone saben que sus juegos están dirigidos a un nicho muy específico. Son títulos técnicos y nada fáciles de controlar. Sin embargo, tal no es el caso en Hot Wheels Unleashed. Por supuesto, esto es bueno. El regreso de la marca a la industria de los videojuegos debe ser atractivo para un público masivo.

En lo que respecta a dificultad y mecánicas, Hot Wheels Unleashed recuerda más a títulos ‘karting’ —tales como Mario Kart y Crash Team Racing— que a un juego de carreras normal. Si bien el próximo juego de Milestone no goza de los objetos que generalmente se asocian al subgénero ‘karting’ y las físicas de los carros se prestan para hacer maniobras impresionantes, sí goza de varios elementos característicos. Entre estos destaca la importancia del derrape.

Como en los mencionados juegos, el derrapar va de la mano con el sistema de impulso. Aunque el nitro se recarga automáticamente, el derrapar lo hará más rápido. De esta forma, el dominar el derrape es vital para ponerse a la cabeza. A esto se suma que los vehículos pueden tener uno de dos sistemas de impulso. Mientras que uno es una barra que puede consumirse en cualquier momento, otro está repartido en ráfagas que no pueden canjearse hasta que estén individualmente llenas. Ya dependerá de los jugadores ver cuál se adapta más a su estilo.

Hablando de vehículos, la versión de acceso anticipado de Hot Wheels Unleashed contaba con una selección de casi 30. Todos estaban clasificados según su rareza. Dependiendo de esta, tenían mejores o peores estadísticas repartidas en cinco aspectos: velocidad, freno, aceleración, manejo e impulso. Por el momento se desconoce cómo se desbloquearán los vehículos en la versión final del juego —la adquisición de monedas al participar en carreras sugiere que deberán comprarse— y, no menos importante, cómo se balanceará el apartado competitivo cuando hay vehículos inherentemente superiores a otros. Desafortunadamente, el acceso anticipado solo permitía jugar el modo Carrera rápida. Este también permitía competir contra otro jugador vía pantalla dividida. Se desconoce si permitirá más jugadores.

En este modo, pudimos escoger entre 9 pistas de diferente dificultad. Paralelamente, estas dejaron ver lo que podrán hacer los jugadores una vez esté disponible el constructor de pistas. Al mejor estilo de los títulos ‘karting’, los mapas podrán tener elementos beneficiosos —tales como plataformas de impulso y orbes que recargan el nitro— y obstáculos. Estos últimos pueden ir desde simples objetos en medio del camino hasta mecanismos como los presentes en las pistas de verdad. Estos incluyen arañas gigantes que tiran telarañas que pueden atrapar vehículos y dinosaurios que abren y cierran su boca para permitir e impedir el paso.

Si bien la versión de acceso anticipado permitió jugar una pequeña porción de los contenidos que tendrá el producto final, todo apunta a que Hot Wheels Unleashed será el glorioso retorno de la marca al mundo de los videojuegos. No será un título especialmente complejo ni novedoso, pero será perfecto para los que busquen un juego de carreras con elementos ‘kart’.

Impresiones hechas con un código de acceso anticipado de Hot Wheels Unleashed para Steam brindado por Koch Media.