Hotel Barcelona: el ‘slasher’ de Suda51 y Swery65 aplazado a 2025, podría llegar a Switch con IA

Hace ya casi cinco años nos enteramos del proyecto en el que querían trabajar Goichi «Suda 51» Suda y Hidetaka «Swery65» Suehiro. Se trata de Hotel Barcelona, el juego de White Owls sobre un asesino en serie –como por variar– en un ‘slasher’ 2.5D de acción y plataformas en bucle, que además parodia películas. Hotel Barcelona se presentó por completo hace un año con el objetivo de lanzarse en 2024, pero finalmente se lanzará a principios de 2025, como confirmó el propio Swery.

«Siempre quise hacer un juego de terror junto con Suda51», explica Swery65 sobre cómo este juego pasó de ser un concepto de terror inspirado en Twin Peaks y Siren a lo que es ahora. «Cuando estábamos hablando de ello, se me ocurrió una idea muy complicada para un juego. Y Suda dijo, ‘no, no, deberías hacerlo más simple’. Simplemente hazlo un juego en el que vayas por ahí matando a otros asesinos en serie». No la propuesta más original de Suda, lo sabemos.

El juego está prácticamente listo para que los jugadores se pongan en la piel de la alguacil federal Justine y escuchen a su propio asesino en serie interno, el Dr. Carnival, como el mejor consejero cuando se trata de lidiar con los otros asesinos en serie.

«Para este juego en particular, para localizar a los asesinos en serie, tenemos que ir a siete mundos diferentes, siete etapas diferentes», añade Swery. «Y cada etapa es una parodia de un subgénero diferente del terror. Así, por ejemplo, la primera es una parodia de terror de campamento de verano. La siguiente es una parodia de terror de restaurante. También hay una parodia de terror de extraterrestres (…)»

La historia es muy profunda y, de hecho, está relacionada con la ciudad de Barcelona».

Ahora mismo los desarrolladores comprueban los errores del juego, aunque prefieren seguir puliéndolo y mejorándolo. «Pero lo ideal es que el juego se lance a principios de 2025».

Habrá un lanzamiento simultáneo en PC (Steam), Xbox Series X/S y PS5. Sin embargo, en cuanto a la plataforma de Nintendo, contrariamente a lo que todos creen, no hay planes por el momento, ya que el director ejecutivo japonés añade en tono de broma, «en un futuro lejano, tal vez la IA lo adapte a Switch por mí».