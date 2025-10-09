Hotel Barcelona – Reseña (PC)

Hotel Barcelona es un juego de acción roguelite en perspectiva 2.5D, fruto de la inusual colaboración creativa entre Hidetaka “Swery” Suehiro (conocido como Swery65, la mente detrás de Deadly Premonition) y Goichi Suda (conocido como Suda51, creador de Killer 7 y No More Heroes). El proyecto nació de una conversación informal y fue principalmente desarrollado por el estudio White Owls de Swery. Mientras que, SUDA 51 participó en la concepción original de la idea y como consultor general del proyecto. El juego fue lanzado el 26 de septiembre de 2025 para PC, PlayStation 5, Xbox Series y en nuestra reseña conoceremos si la libertad creativa de Swery65 y Suda51 en Hotel Barcelona logra capturar nuestro interés como lo hicieron en su momento sus obras más conocidas.

Hotel Barcelona es un homenaje al cine Grindhouse y las películas B.

Una historia cruda entregada con una honestidad rara en el medio

La protagonista es Justine Bernstein, una U.S. Federal Marshall novata. Su misión la lleva al Hotel Barcelona. Este se encuentra ubicado en los Montes Apalaches y es un antro sobrenatural diseñado para atraer y albergar a algunos de los asesinos en serie más brutales de Estados Unidos. Este escenario hace intencionalmente una referencia directa al Hotel Overlook de la obra de Stephen King, El Resplandor (incluso hay una mención a la habitación 217).

En Hotel Barcelona se debe dedicar tiempo a hablar con los NPC e interactuar con elementos del entorno (como el espejo) para entender más sobre el viaje de Justine.

La historia se complica, para Justine, al ser poseída por la conciencia de Dr. Carnival. Este es un legendario asesino en serie representado como un esqueleto. La posesión le otorga a Justine un alter-ego con poderes fantasmales y sed de sangre que se manifiesta durante cada escenario que exploramos. La relación entre Justine y Dr. Carnival es el hilo conductor de la historia. Ya que, la presencia del Dr. Carnival está vinculada a la muerte del padre de Justine, motivando su búsqueda de venganza. La interacción con los NPCs (como el Barman, la Ranger, y el espíritu en el armario) es clave para profundizar en detalles de la historia del juego.

Además, la historia se sumerge en un abanico de aspectos que incluyen el arte, la creación, la salud mental, el impacto de las redes sociales, la guerra e incluso los problemas de género, todo tratado de forma auténtica, sin filtros y con mucha creatividad. Esta mezcla se refuerza con la presentación visual, la cual intercala constantemente animaciones 3D y 2D con segmentos en live-action y el humor caracteristico de los desarrolladores japoneses.

Un festín de opciones

Las referencias al cine de terror están en todas partes de Hotel Barcelona.

Hotel Barcelona es un roguelite de acción con progresión lateral 2D, que desde su primer nivel establece una dificultad elevada. Gracias a esto, es p robable que para algunos jugadores, el título pueda ser una experiencia “desagradable” y en extremo punitiva. El juego consiste en internarse en las áreas cercanas al hotel, que son esencialmente calabozos 2D de avance lateral con varias bifurcaciones. Las áreas están articuladas como una matriz o árbol de niveles conectados por puertas etiquetadas, algunas de estas nos podrán brindar mejoras pasivas, otras nos ayudarán a recuperar salud, obtener llaves u objetos clave o simplemente algunas puertas no dan nada más allá de una ruta más segura hacia el jefe del área.

El ciclo central del juego sigue la fórmula clásica del roguelite, donde la muerte es un elemento fundamental de progreso. El fracaso permite al jugador recolectar recursos (huesos, dientes y orejas de enemigos abatidos) para invertir en el siguiente intento, permitiendo una mejora gradual de las habilidades. Estos recursos se utilizan para mejorar habilidades en un articulado árbol de habilidades, el cual se encuentra dividido en ramas para el combate —cada una de las armas— y para comprar armas. Sin embargo, el sistema de recursos es restrictivo: la mayoría se pierde al inicio de una nueva run si no se invierte (solo se puede guardar una pequeña parte al avanzar en el juego), y algunos nodos clave en el árbol requieren “los corazones de un jefe” para su desbloqueo, limitando la posibilidad de “farmear” indiscriminadamente e incrementando aún más la dificultad.

En el hotel tambien podemos jugar unas partidas de Pin Ball para obtener algunas recompensas.

Un combate con muchas opciones, pero poca movilidad

Ya dijimos que Hotel Barcelona es inclemente con el jugador, así que como es de esperarse, el juego no nos da un tutorial en propiedad que nos ayude a entender algunos fundamentos del ataque y la defensa del juego. Esto incluye la forma en la que escalan los daños, las mejoras… ETC. Esta es otra de las tantas barreras que hacen poco amigable las primeras horas de Hotel Barcelona. El combate básico en Hotel Barcelona consiste en ataques cuerpo a cuerpo —uno ligero y uno pesado—, guardia y un arma a distancia.

En Hotel Barcelona hay katanas, hachas, sierras, pistolas, escopetas cada uno con su lista de movimientos y mejoras exclusivas en el arbol de habilidades.

Sin embargo, la dificultad en el combate de Hotel Barcelona, no radica en los enemigos o la cantidad de los mismos en pantalla. El verdadero rival a vencer es la rigidez y lentitud en el movimiento de Justine. Adicionalmente, en algunos escenarios el daño de los enemigos puede atravesar las paredes. Si bien todo esto —de tanto morir y repetir— dejar de ser un problema cuando uno se adapta y conoce las diferentes rutas. Hay más variables en Hotel Barcelona presentes para darle al jugador una experiencia digna de un fan de Makaimura.

Mecánicas, objetos, secretos y otras razones más para repetir el ciclo

Avanzar en los escenarios de «Bonus» tambien hace que las cosas en el hotel se comporte de otra manera. Otra de las sutiles forma que tiene el juego para mantener la atención del jugador.

El sistema de combate principal del juego gira en torno al Despertar del Dr. Carnival. Así que al atacar llenaremos un medidor de sangre, el cual al llenarse permite ejecutar un movimiento especial que varía según el arma que tengamos equipada. Es crucial gestionar este recurso, ya que el medidor de furia se pierde completamente si la protagonista, Justine, entra en contacto con agua o cualquier fuente de humedad que pueda emanar por el Hotel. Esta mecánica mantiene una tensión constante entre el uso ofensivo del medidor y la necesidad de esquivar ciertos elementos ambientales. Adicionalmente, la barra que permite esquivar o hacer parry se puede acabar y de pasar esto Justine tendrá esperar un tiempo para poder volver a tenerla disponible. Esto hace que incluso el entorno juegue un papel directo en la efectividad del combate y la gestión de recursos.

Este no es el único escenario que cambia las mecanicas del juego, algunos serán una grata sorpresa para el jugador… Siempre y cuando logren llegar a desbloquearlos.

Siempre se puede sufrir —o hacer sufrir— en compañía

Por su salud mental, les aconsejamos no apostar en Hotel Barcelona.

La característica más novedosa e innovadora de Hotel Barcelona es la mecánica Slasher Phantoms. Tras morir, hasta tres versiones anteriores del jugador actúan como fantasmas en la siguiente partida o run, repitiendo con exactitud las acciones de la run precedente. Estos espíritus pueden interactuar con el entorno y dañar a los enemigos, ofreciendo una ayuda estratégica valiosa, especialmente contra los jefes. Sin embargo, esta ayuda es condicional: los fantasmas desaparecen si el jugador elige un camino diferente al de la run de donde proviene el fantasma. Este sistema es una de las pocas ayudas que tiene el jugador en Hotel Barcelona. Ya que, son muy útiles contra los jefes finales.

Hotel Barcelona ofrece opciones multijugador, PvE y PvP. El modo cooperativo permite que dos jugadores avancen juntos, con uno de ellos asumiendo el rol del fantasma de Justine. Mientras tanto, la segunda opción multijugador de Hotel Barcelona —muy al estilo de los soulslike— provoca una Invasión, la cual permite que un jugador externo irrumpa la partida de otro. Sin embargo, este sistema es intencionalmente «completamente desequilibrado» ya que las estadísticas no se igualan, permitiendo que un jugador avanzado literalmente destruya fácilmente a un novato. Además, cualquier fallo de conexión —por el momento— durante la invasión resulta en la muerte del jugador invadido y la pérdida de progreso de su run. Afortunadamente, esta mecánica de invasión puede ser desactivada en las configuraciones del juego.

Las estrellas del show

La información en pantalla algunas veces puede llegar a ser abrumadora.

El diseño de niveles en Hotel Barcelona presenta una notable disonancia. Ya que, aunque se sienten más articulados de lo que parece, por sus estructuras verticales de plataformas y pasajes, la experiencia e inmersión se ven diezmadas por su monotonía. Esto debido a que el diseño gráfico de cada zona es sumamente repetitiva. En contraste, la maldición de la bruja introduce una alteración inesperada al tamaño de Justine al inicio de cada misión, impactando directamente en la dificultad. Un tamaño menor aumenta la vulnerabilidad al ser derribada, mientras que uno mayor incrementa la susceptibilidad al daño. Esto también se ve reflejado en los respectivos fantasmas que quedan luego que morimos.

Adicionalmente, el tiempo y el clima influencian el tipo de enemigos que aparecen. Lo que ayuda también a difuminar esa sensación repetitiva que dejan los gráficos. Por otro lado, los jefes finales son un grupo de personajes que homenajean a iconos del cine de terror como Jason Voorhees, Leatherface y hasta el octavo pasajero son algunos de los enemigos que tendremos que vencer. Sin embargo, si bien sus patrones de ataque son fáciles de “leer”, el alto daño que infligen, sumado a las deficiencias de control de Justine hacen de algunos de estos enfrentamientos un completo infierno. Es aquí donde el juego introduce un mecanismo crucial, el Slasher Phantom, que permite que los fantasmas de intentos previos ayuden al jugador a reducir la salud del jefe, mitigando la frustración y facilitando la victoria tras la repetición.

Gráficos, Música y Audio

En cuanto a la dirección de arte, es difícil no elogiarla, pero pierde fuerza por la deficiencia en la ejecución de los escenarios. Por otro, lado la banda sonora —que cuenta con algunos temas inspirados en clásicos de Metallica, Black Sabbath y otras bandas— calza como anillo al dedo con la estética “grindhouse” del juego, y la colaboración con figuras de renombre como Hiroaki Hashimoto —conocido por sus diseños para SNK— resulta en retratos 2D y animaciones de introducción de jefes memorables y llenas de esa chispa creativa y extraña que caracteriza a Swery y SUDA 51.

Hotel Barcelona 7.5 Calificación General

Reseña de Hotel Barcelona hecha con una copia digital para Steam brindada por CULT Games. El juego también está disponible en Xbox Series y PlayStation 5.