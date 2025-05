Hotel Dusk: Room 215, clásico de Cing para Nintendo DS, podría regresar de acuerdo con registro

De acuerdo con el medio GameSpark, un nuevo registro de marca de Hotel Dusk: Room 215 se presentó el pasado 9 de mayo y se publicó el 19 de mayo en la Plataforma Japonesa de Información de Patentes. Si bien las renovaciones de marcas no son nada nuevo, esta es ligeramente diferente, ya que se trata de una solicitud completamente nueva, en lugar de una renovación. El juego de investigación desarrollado por Cing salió originalmente en 2007 para Nintendo DS y hacía uso del formato vertical estilo libro, así como de una estética de novela ‘pulp’.

Nintendo ya posee las marcas registradas para el nombre japonés del juego, así como para el nombre japonés de su secuela, Last Window: Mayonaka no Yakusoku, pero esta parece ser la primera vez que su nombre occidental se registra en Japón. La secuela, Last Window: The Secret of Cape West, se lanzó en 2010 solo en Europa y Japón. Fue el último juego lanzado por Cing antes de que se declarara en quiebra dos meses después.

La solicitud de registro de marca de Hotel Dusk ha generado interés porque el año pasado Nintendo lanzó ‘remakes’ de otros dos juegos de culto de Cing. Another Code: Two Memories (Trace Memory en América), el juego para Nintendo DS de 2005, y su secuela para Wii de 2009, Another Code R: A Journey Into Lost Memories, fueron rehechos y lanzados para Switch en enero del 2024 como Another Code: Recollection.

Nintendo también presentó una nueva marca para el logotipo occidental de Another Code cinco años antes del anuncio de Another Code: Recollection, lo que sugiere que podría estar repitiendo el proceso, posiblemente para Switch 2.