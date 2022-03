El 14 de abril de 2021, Forever Entertainment y MegaPixel Studio —conocidos por el ‘remake’ de Panzer Dragoon— anunciaron que estaban trabajando en un ‘remake’ del clásico de disparos en primera persona sobre rieles para arcades: The House of the Dead (1997). Originalmente, el título iba salir en 2021. Sin embargo, el lanzamiento fue aplazado hasta 2022 antes de que terminara el año. No es hasta ahora que The House of the Dead: Remake tiene fecha de lanzamiento definitiva. A continuación, encontrarán todo lo que se ha revelado.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de The House of the Dead: Remake?

La fecha de lanzamiento de The House of the Dead: Remake será el 7 de abril de 2022.

¿A qué plataformas llegará?

El juego llegará exclusivamente a Nintendo Switch.

¿Ya puede reservarse?

La jugabilidad de The House of the Dead: Remake será igual que la del título original de 1997.

No, pero podrá reservarse a partir del 31 de marzo de 2022.

¿De qué tratará la historia?

Como el juego original de 1996, los jugadores controlarán a los agentes Thomas Rogan y «G». Su misión será infiltrarse en la mansión del desquiciado Doctor Roy Curien para evitar que movilice su ejercito de no muertos y rescatar a Sophie Richards, la prometida de Rogan.

¿Cómo será la jugabilidad de The House of the Dead: Remake?

Forever Entertainment y MegaPixel Studio han reiterado que mantendrá la icónica jugabilidad del título original de Sega. Para los que no sepan, la franquicia The House of the Dead es una de las principales representantes del subgénero de disparos en primera persona sobre rieles. Igual que en el título original de 1996, las acciones e inacciones de los jugadores —tales como salvar a rehenes o dejarlos a su suerte— conllevarán a desbloquear uno de los tres finales.

Fuente: canal oficial de Forever Entertainment en YouTube