Durante los últimos años, Supermassive Games encontró su trueno embotellado con la fórmula narrativa ideal para juegos de terror. Después de haber tenido éxito en su experimento con Until Dawn, el estudio expandió sus capacidades de crear historias de miedo con The Dark Pictures Anthology. Ahora que los fans se han horrorizado con Man of Medan y Little Hope, la antología nos lleva a las tierras de Medio Oriente en House of Ashes.

De la misma forma que fue revelado el avance de Little Hope, los jugadores que completaron el segundo capítulo de The Dark Pictures pudieron presenciar el avance de la próxima historia luego de finalizar los créditos.

House of Ashes aparentemente estará centrado en un escuadrón de soldados que han desenterrado una antigua tumba ubicada en Medio Oriente. Naturalmente, el lugar está lleno de extraños sucesos que pondrán a temblar a estos soldados y las armas no serán suficientes para salvarse.

Con la circulación de este nuevo tráiler, los fanáticos han comenzado a especular que la protagonista podría estar siendo interpretada por Ashley Tisdale, dada su semejanza con el personaje que aparece en el video. La actriz es famosa por participación en la trilogía High School Musical.

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes se estrenará el próximo año para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Vía: DualShockers