Hoyoverse revela Varsapura, su nuevo juego creado en Unreal Engine 5

Un nuevo mundo de los creadores de Genshin Impact.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Los creadores de Genshin Impact, Honkai Star Rail y Zenless Zone Zero no descansan. No solo se encuentran trabajando en el juego de colección de criaturas Honkai Nexus Anima, sino que ya presentaron un nuevo título que luce muy ambicioso. Varsapura será un juego de acción y aventura que a diferencia de los anteriores trabajos de Hoyoverse, todos con un estilo muy anime cel-shaded, gráficos nuevos para este estudio hechos con el motor Unreal Engine 5.

En este juego vamos a controlar a un nuevo agente de SEAL, una organización gubernamental que se encarga de luchar contra misteriosas anomalías que aparecen en un mundo urbano moderno. Pueden ver un video de más de 30 minutos mostrando cómo es la jugabilidad y algunos detalles de la historia a continuación. Está en inglés.

Al momento de hacer esta nota no tenemos ninguna información oficial sobre la posible fecha de lanzamiento de Varsapura, las plataformas a las que llegará (probablemente teléfonos móviles, PC y PS5) ni si será un juego gratis (probablemente sí). Lo que sí sabemos es que Hoyoverse está reclutando desarrolladores en Shanghai, Singapur y Estados Unidos para trabajar en este título, lo que significa que posiblemente esté en una etapa muy temprana de su desarrollo y se demorará en salir.

