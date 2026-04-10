HoYoverse y MAPPA un proyecto en anime para Honkai: Star Rail

Durante una reciente transmisión en vivo, la desarrolladora conocida en nuestra región como HoYoverse confirmó una colaboración con el estudio de animación MAPPA para la creación de un cortometraje en anime titulado «Death in the Afternoon».

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¿Quiénes están a cargo del anime de Honkai: Star Rail?

La dirección del corto estuvo a cargo de Yuzuru Tachikawa, conocido por su trabajo en Mob Psycho 100 y Death Parade. El diseño de personajes fue responsabilidad de Kayoko Ishikawa, quien ha participado en proyectos como Sarazanmai. El material audiovisual concluye con el mensaje «MAPPA Honkai: Star Rail Animation A New Story Awaits». Esto si bien no ha sido confirmado, puede sugerir que esta colaboracion con el estudio MAPPA es el punto de partida para una posible adaptación al anime del universo de Honkai: Star Rail. Sin embargo, Hoyoverse no ha revelado detalles que confirmen que este proyecto evolucionar´pa a un proyecto de anime de Honkai: Star Rail.

Lanzado inicialmente en abril de 2023 para PC y dispositivos móviles, y posteriormente en PlayStation 5, Honkai: Star Rail ha superado —en el 2026— las 150 millones de descargas. El título se basa en un sistema de combate por turnos dentro de una universo de ciencia ficción y fantasía espacial. Esta colaboración con el estudio MAPPA (Jujutsu Kaisen) coincide con la proximidad del parche Versión 4.2. Este llegará a Honkai: Star Rail el próximo 22 de abril de 2026 y dará inicio a la celebración del tercer aniversario del juego.

Este movimiento es similar al acuerdo a largo plazo anunciado en 2022 entre Genshin Impact y el estudio ufotable. Sin embargo, este proyecto que, según los últimos informes, continúa en fase de producción. Por el momento, HoYoverse ha calificado la unión con MAPPA como un «proyecto de colaboración misterioso», instando a la comunidad a esperar futuras actualizaciones sobre el desarrollo de esta historia.

Vía: ANN