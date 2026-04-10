Videojuegos

HoYoverse y MAPPA un proyecto en anime para Honkai: Star Rail

HoYoverse y MAPPA presentan "Death in the Afternoon", un Honkai: Star Rail dirigido por Yuzuru Tachikawa. Detalles del proyecto.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Durante una reciente transmisión en vivo, la desarrolladora conocida en nuestra región como HoYoverse confirmó una colaboración con el estudio de animación MAPPA para la creación de un cortometraje en anime titulado «Death in the Afternoon».

¿Quiénes están a cargo del anime de Honkai: Star Rail?

La dirección del corto estuvo a cargo de Yuzuru Tachikawa, conocido por su trabajo en Mob Psycho 100 y Death Parade. El diseño de personajes fue responsabilidad de Kayoko Ishikawa, quien ha participado en proyectos como Sarazanmai. El material audiovisual concluye con el mensaje «MAPPA Honkai: Star Rail Animation A New Story Awaits». Esto si bien no ha sido confirmado, puede sugerir que esta colaboracion con el estudio MAPPA es el punto de partida para una posible adaptación al anime del universo de Honkai: Star Rail. Sin embargo, Hoyoverse no ha revelado detalles que confirmen que este proyecto evolucionar´pa a un proyecto de anime de Honkai: Star Rail.

- Publicidad -

Lanzado inicialmente en abril de 2023 para PC y dispositivos móviles, y posteriormente en PlayStation 5, Honkai: Star Rail ha superado —en el 2026— las 150 millones de descargas. El título se basa en un sistema de combate por turnos dentro de una universo de ciencia ficción y fantasía espacial. Esta colaboración con el estudio MAPPA (Jujutsu Kaisen) coincide con la proximidad del parche Versión 4.2. Este llegará a Honkai: Star Rail el próximo 22 de abril de 2026 y dará inicio a la celebración del tercer aniversario del juego.

Este movimiento es similar al acuerdo a largo plazo anunciado en 2022 entre Genshin Impact y el estudio ufotable. Sin embargo, este proyecto que, según los últimos informes, continúa en fase de producción. Por el momento, HoYoverse ha calificado la unión con MAPPA como un «proyecto de colaboración misterioso», instando a la comunidad a esperar futuras actualizaciones sobre el desarrollo de esta historia.

⬇️

Todo sobre el Hoyoverse

Filtración de la versión 6.6 (Luna V) de Genshin Impact revela detalles sobre Nicole, Prune y Lohen
 Filtración de la versión 6.6 (Luna V) de…
Cómo unirse a la beta cerrada de Petit Planet, el «Animal Crossing» de los creadores de Genshin Impact
 Cómo unirse a la beta cerrada de Petit…
Acusan a Genshin Impact de usar IA generativa en el arte promocional de la versión Luna VI (6.5)
 Acusan a Genshin Impact de usar IA generativa…
Genshin Impact versión Luna VI (6.5): fecha, códigos, nuevo mapa, banners, eventos y más
 Genshin Impact versión Luna VI (6.5): fecha, códigos,…
Linnéa (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más
 Linnéa (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo,…
Filtraciones de la beta de la versión Luna VI (6.5) de Genshin Impact revelan nuevo mapa, detalles sobre Linnéa y más
 Filtraciones de la beta de la versión Luna…

Vía: ANN

Más de:
Honkai Star Rail Honkai Star Rail
Estos son los cambios y mejoras que llegarán a Crimson Desert en las próximas actualizaciones
Doki Doki Literature Club ha sido removido de Google Play Store por «contenido inapropiado»
Primera actualización de correcciones para Pokémon Champions en Nintendo Switch y Switch 2
La aplicación para niños ¡Hola, Yoshi! ya está disponible para descargar gratis en la eShop de Nintendo Switch
Roblox códigos activos de Anime Eternal (abril 2026)
Compartir este contenido
Artículo anterior Estos son los cambios y mejoras que llegarán a Crimson Desert en las próximas actualizaciones
No hay comentarios

Lo último

Roblox códigos de Baloncesto: Cero (abril 2026)
Videojuegos
Roblox Blue Lock Rivals Intro
Roblox códigos de Blue Lock: Rivals (abril 2026)
Videojuegos
El arte de KPop Demon Hunters es el nuevo libro de Huntr/X con vibrantes ilustraciones de Rumi, Mira, Zoey y los demás
Cultura POP
Nintendo revela fecha de lanzamiento y precio de Rhythm Heaven Groove para Switch
Videojuegos