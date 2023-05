Humanity – Reseña

Humanity

En resumen

Humanity, aunque no está inventando nada, sí logra sorprendernos gracias a la libertad que brinda al jugador para resolver cada uno de los 'puzzles' o acertijos que tiene para nosotros. Adicionalmente, su modo en línea hace que siempre tengamos nuevos retos o que podamos crear los nuestros para compartir con el mundo. Quizás, la dificultad de algunos 'puzzles' puede ser una barrera para algunos jugadores junto a lo complejo que es adaptarse al cambio de cámara. Sin embargo, el mismo juego nos presenta herramientas para que nuestro paso por las pruebas se ajuste a nuestro propio estilo de juego. Por último, cabe señalar que Humanity estará desde el primer día disponible paralos suscriptores de PlayStation Plus. Con esto en mente los invitamos a que le den un vistazo al juego desarrollado por tha ltd que no tiene nada que envidiarle a otras de las obras de Enhance.