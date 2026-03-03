Hunk esta vivo o muerto al final de Resident Evil Requiem

Ya ha pasado una semana desde el lanzamiento de Resident Evil Requiem (RE 9) y como es costumbre la historia del juego ha dejado algunas preguntas sin resolver. Una de estas es sobre la presencia de un personaje conocido bajo el nombre de «El comandante», el cual por sus movimientos de pelea y por sus actores de doblaje tanto en ingles como en japonés se cree que es realmente Hunk.

A continuación comentaremos algunos spoilers de Resident Evil Requiem, así que continúan leyendo bajo su responsabilidad.

¿Es «El comandante» Hunk, el Grim Reaper del equipo Alpha de Umbrella?

En Resident Evil hay mercenarios como 3A7 cuyo estilo de lucha es CQBZ, un imitador de Hunk visto en Umbrella Corps.

Existen diversos puntos que vinculan a Hunk con El comandante. En primer lugar, comparten el uso de la máscara de lentes rojos y una técnica de combate cuerpo a cuerpo. Específicamente el movimiento para romper el cuello idéntico al que el personaje Hunk hace en Resident Evil 4 Remake. Además, los créditos del juego confirman que el actor de voz en inglés de El comandante es Keith Silverstein y en japonés Masaki Terasoma. Ambos han interpretado a Hunk en entregas anteriores. Por último, al derrotar a El comandante, este suelta un hacha llamada Mortal Edge. No obstante, la descripción de esta arma alude a una «larga y sangrienta historia», lo que muchos interpretan como una referencia al historial de supervivencia de Hunk.

Sin embargo, si El comandante llegará a ser Hunk este este tendría algunas inconsistencias en su caracterización. Ya que a diferencia del Hunk pragmático y eficiente de Resident Evil 2, El comandante en Re 9 muestra un comportamiento más «deportivo», desafiante y confiado. Esto contradice el principio fundamental de Hunk. Personaje que prioriza de manera absoluta el objetivo sobre cualquier otra distracción. Esto sin contar que para el año en el que ocurren los hechos de Requiem, el Hunk de Resident Evil 2 podría superar los 60 años.

«La muerte no puede morir«

No hay que descartar la opción de que El comandante sea o un imitador o incluso un clon de Hunk. Así como Zeno es un clon de Albert Wesker y a lo largo de la historia vemos esto mismo reflejado en el génesis de Grace y Emily. Adicionalmente, cuándo uno se enfrenta a El comandante y lo derrota se puede ver como su mano presenta sintomas del sindrome de Raccoon City. Sin embargo, lo que más llama la atención es que si luego de la pelea avanzamos un poco y nos devolvemos, el cuerpo de El comandante no está.

Así que al igual que con Hunk, la parca que no puede morir, lo mismo pasa con El comandante. Esto no despeja la duda de si el personaje presentado en Resident Evil Requiem sea Hunk. Pero definitivamente es una de las incógnitas que muchos esperamos que Capcom despeje en un futuro DLC. Nuestra apuesta es que El comandante es un clon de Hunk. Ya que esto resuena con uno de los temas principales del juego.

