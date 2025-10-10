Hunter x Hunter: Nen Impact, nuevo tráiler revela cómo pelea y cuándo sale Neferpitou

Durante EVO Francia 2025 y durante el inicio dela finales del torneo de Hunter x Hunter: Nen Impact, Arc System Works reveló un nuevo tráiler del juego. Este se encarga de revelar la fecha de estreno y los movimientos de pelea de Neferpitou en Hunter x Hunter: Nen Impact.

¿Cuándo estará disponible Neferpitou para los poseedores de Hunter x Hunter: Nen Impact?

Aquellos que tengan el pase de temporada de Hunter x Hunter: Nen Impact o que quieran adquirir a Neferpitou de manera individual no tendrán que esperar mucho. Ya que, Neferpitou, el primer personaje del pase de temporada, se unirá a Hunter x Hunter: Nen Impact el jueves 16 de octubre.

Como muchos esperaban, el estilo de pelea de Neferpitou prioriza la velocidad y la movilidad, reflejando su naturaleza felina. Entre los movimientos de pelea que se pueden ver en el tráiler destacamos aquellos enfocados en el desplazamiento rápido por el escenario, como un especial de carrera cargada y una técnica que le permite aparecer detrás del oponente. No obstante, su mecánica más distintiva es su capacidad de revivir tras ser derrotada. Sin embargo, esto solo ocurre siempre y cuando active la habilidad Terpsichora y mantenga un mínimo de 500 unidades de medidor de aura para ejecutar su resurrección con habilidades mejoradas.

¿Cuáles son los personajes que tendrá el primer pase de temporada (DLC) de Hunter x Hunter: Nen Impact?

Por el momento, el segundo luchador en unirse a la batalla parece ser Phinks Magcub, un miembro de la Tropa Fantasma (Gen’ei Ryodan). El tercer personaje también forma parte del Gen’ei Ryodan. Esta es Shizuku Murasaki, personaje que se distingue por su particular estilo de combate, en el que utiliza a Blinky, su aspiradora, para absorber todo lo que se encuentra en su camino. Para cerrar el primer año de contenido de Hunter x Hunter: Nen Impact, el cuarto y último personaje del pase de temporada será Zeno Zoldyck.

Fuente: Arc System Works