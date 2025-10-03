Hunter x Hunter: Nen x Survivor, Bushinroad muestra el primer tráiler del juego para dispositivos móviles

Bushinroad, los poseedores delos derechos para explotar la franquicia Hunter x Hunter en la industria de los videojuegos, ha anunciado un nuevo proyecto —para dispositivos móviles— que adapta el manga de Yoshihiro Togashi.

¿Cómo es y cuándo sale Hunter x Hunter: Nen x Survivor?

La desarrolladora japonesa describe a Hunter x Hunter: Nen x Survivor como un roguelike de supervivencia donde los jugadores controlan de los personajes de la franquicia para luchar contra hordas de enemigos. Los jugadores podrán crear grupos estratégicamente y el juego contará con controles sencillos. Adicionalmente, Bushiroad afirma que las batallas contra los jefes finales contarán con los trucos característicos que caracterizan los combates de la obra de Togashi. En cuanto a la fecha de lanzamiento, el tráiler confirma que Hunter x Hunter: Nen x Survivor llegará a todo el mundo en el 2026.

Hunter x Hunter: Nen x Survivor llevará al jugador a través de los arcos argumentales del manga de Tohasgi. Sin embargo, se desconoce si estarán todos los arcos argumentales del manga que hay actualmente o si solo se centrarán —como en Nen x Impact— en mostrar imágenes y hechos de la adaptación al anime de Madhouse del año 2011. Lo que sí es cierto, es que Hunter x Hunter: Nen x Survivor ha tomado por sorpresa a los fanáticos. Ya que, a pesar del poco éxito que ha tenido el juego de pelea desarrollado por eigthing, este nuevo proyecto vuelve a reanimar las esperanzas por una nueva adaptación al anime.

En nuestra reseña de Hunter × Hunter: Nen × Impact dijimos que es una oportunidad perdida. Ya que, el juego simplemente decepciona. Su modo historia es superficial, los modos para un solo jugador carecen de profundidad, el sistema de combate es —a pesar de su sencillez— prometedor. Pueden leer nuestra opinión completa en el siguiente enlace.

Fuente: canal oficial de Bushinroad en YouTube