Videojuegos

Hyperdimension Neptunia regresa luego de 10 años sin ningún lanzamiento

Idea Factory y Compile Heart revelarán la nueva entrega numerada de Neptunia, después de 10 años, la semana entrante.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Tras una década de espera, Idea Factory y Compile Heart han confirmado el desarrollo de una nueva entrega numerada de la saga Hyperdimension Neptunia. El anuncio oficial, que marca el regreso a la línea argumental principal de Neptunia, se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo de 2026 a través del canal de YouTube de Compile Heart.

¿Cuál fue el último juego de la franquicia Hyperdimension Neptunia?

La serie Hyperdimension Neptunia no presentaba una entrada en su cronología base desde el lanzamiento de Megadimension Neptunia VII en 2015. Durante los últimos años, los propietarios de la franquicia se enfocaron en el desarrollo de múltiples spin-offs, pero esta nueva entrega retomará la numeración oficial que comenzó en 2010.

- Publicidad -

Estos son los juegos de la franquicia Hyperdimension Neptunia:

  • Hyperdimension Neptunia (2010)
  • Hyperdimension Neptunia mk2 (2011)
  • Hyperdimension Neptunia Victory (2012)
  • Megadimension Neptunia VII (2015)

¿Qué se sabe del nuevo juego de la serie Hyperdimension Neptunia?

El sitio web oficial de Compile Heart ha incluido una ilustración con las siluetas de los personajes que veremos en el nuevo Hyperdimension Neptunia, mostrando detalles parciales de vestimentas y accesorios que estos personajes tendrán. La desarrolladora japonesa ha confirmado que el elenco incluirá tanto rostros conocidos como personajes inéditos en el plantel. Originalmente, este nuevo título estaba previsto para ser revelado a finales de 2025 con el fin de coincidir con el 15.º aniversario de la franquicia. Sin embargo, tras las declaraciones de Hikaru Yasui en la revista Famitsu a principios de 2025, la presentación se reprogramó para el primer trimestre de 2026.

El evento de revelación del 19 de marzo proporcionará información adicional sobre la jugabilidad, personajes, plataformas de lanzamiento y detalles sobre la historia que tendrá este nuevo Hyperdimension Neptunia y como encajará en el universo de la saga.

🔥

Más noticias sobre videojuegos

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales detalla la Era de la Reconstrucción y otras mecánicas
 The Adventures of Elliot: The Millennium Tales detalla…
Chrono Trigger regresa en 2026 celebrando sus 31 años con una serie de conciertos en Norteamérica
 Chrono Trigger regresa en 2026 celebrando sus 31…
Prompto, Lightning, Zidane, Cloud, Rinoa y más personajes de Final Fantasy se dejan ver con trajes modernos en la intro de Dissidia Duellum
 Prompto, Lightning, Zidane, Cloud, Rinoa y más personajes…
My Dress-Up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi wo Suru) recibirá un spin-off mientras espera anuncio de la temporada 3 del anime
 My Dress-Up Darling (Sono Bisque Doll wa Koi…
Estos son los cambios que trae la nueva versión del Final Fantasy VII clásico en Steam
 Estos son los cambios que trae la nueva…
Otra vez suenan los rumores de un remake de Chrono Trigger, ya ni sabemos si es verdad, en 3D o HD-2D
 Otra vez suenan los rumores de un remake…

Fuente: canal oficial de Compile Heart en YouTube

Fortnite tendrá un minievento de historia el sábado 14 de marzo, horarios y detalles
Todos los nominados a los Premios BAFTA Games 2026, no faltó la controversia
Cómo unirse a la beta cerrada de Tropico 7
Jeff Kaplan, exdirector de Overwatch, explica la horrible razón que lo llevó a renunciar a Blizzard
Cómo conseguir huevos de dragones ancianos calamitosos en Monster Hunter Stories 3 (sin spoilers)
Compartir este contenido
Artículo anterior Capcom Cup 12: resultados del segundo día y del mundial de Street Fighter 6
No hay comentarios

Lo último

Capcom Cup 12: resultados del segundo día y del mundial de Street Fighter 6
Esports
Lisa Su de AMD busca asegurar el suministro de memoria HBM y semiconductores
Tecnología
Guía Monster Hunter Stories 3 – Dónde están todos los Poogies de Seratis
Videojuegos
Guía Monster Hunter Stories 3 – Dónde están todos los Poogies de Tarcuán
Videojuegos