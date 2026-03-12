Hyperdimension Neptunia regresa luego de 10 años sin ningún lanzamiento

Tras una década de espera, Idea Factory y Compile Heart han confirmado el desarrollo de una nueva entrega numerada de la saga Hyperdimension Neptunia. El anuncio oficial, que marca el regreso a la línea argumental principal de Neptunia, se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo de 2026 a través del canal de YouTube de Compile Heart.

¿Cuál fue el último juego de la franquicia Hyperdimension Neptunia?

La serie Hyperdimension Neptunia no presentaba una entrada en su cronología base desde el lanzamiento de Megadimension Neptunia VII en 2015. Durante los últimos años, los propietarios de la franquicia se enfocaron en el desarrollo de múltiples spin-offs, pero esta nueva entrega retomará la numeración oficial que comenzó en 2010.

Estos son los juegos de la franquicia Hyperdimension Neptunia:

Hyperdimension Neptunia (2010)

(2010) Hyperdimension Neptunia mk2 (2011)

(2011) Hyperdimension Neptunia Victory (2012)

(2012) Megadimension Neptunia VII (2015)

¿Qué se sabe del nuevo juego de la serie Hyperdimension Neptunia?

El sitio web oficial de Compile Heart ha incluido una ilustración con las siluetas de los personajes que veremos en el nuevo Hyperdimension Neptunia, mostrando detalles parciales de vestimentas y accesorios que estos personajes tendrán. La desarrolladora japonesa ha confirmado que el elenco incluirá tanto rostros conocidos como personajes inéditos en el plantel. Originalmente, este nuevo título estaba previsto para ser revelado a finales de 2025 con el fin de coincidir con el 15.º aniversario de la franquicia. Sin embargo, tras las declaraciones de Hikaru Yasui en la revista Famitsu a principios de 2025, la presentación se reprogramó para el primer trimestre de 2026.

El evento de revelación del 19 de marzo proporcionará información adicional sobre la jugabilidad, personajes, plataformas de lanzamiento y detalles sobre la historia que tendrá este nuevo Hyperdimension Neptunia y como encajará en el universo de la saga.

Fuente: canal oficial de Compile Heart en YouTube