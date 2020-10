Hyrule Warriors: Age of Calamity es el nuevo juego de la franquicia de The Legend of Zelda con la acción que ha caracterizado a los icónicos Musou. Este juego llevará a los fanáticos a un viaje en el tiempo, cien años antes de los sucesos de Breath of the Wild. Anteriormente, pudimos saber que podemos jugar con Link, Zelda, Impa, Daruk, Mipha, Revali y Urbosa. Ahora, Koei Tecmo y Nintendo nos muestran un poco más de los movimientos de estos personajes.

Además de la clásica jugabilidad que encontramos en los juegos tipo Dynasty Warriors, el avance nos muestra a un personaje que se volvió uno de los favoritos del público. Hetsu, el viejo Korok gigante, finalmente ha aparecido en pantalla junto a sus pequeños amiguitos.

Por otra parte, el tráiler deja ver una pequeña parte de las habilidades especiales de los campeones de antaño. Mipha puede invocar un bloque de hielo, Revali puede disparar una lluvia de flechas y Zelda puede controlar un mini tanque que puede lanzar bombas con su poderosa tableta.

El avance anterior puso en perspectiva a los bandidos pertenecientes al clan Yiga, los cuales fueron enemigos recurrentes en Breath of the Wild. También se mostró una figura misteriosa, cuyas teorías de los fans se centran en personajes de otros juegos de Zelda como The Minish Cap, A Link Between Worlds, e incluso, Ocarina of Time.

Hyrule Warriors: Age of Calamity llegará a Nintendo Switch el próximo 20 de noviembre.

Vía: DualShockers