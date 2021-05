Hyrule Warriors: Age of Calamity, notas del ‘pase de expansión’ y actualización

Adelantándose al lanzamiento en junio de la primera ola en el ‘pase de expansión’ de Hyrule Warriors: Age of Calamity, Nintendo detalla el tipo de contenidos que recibirán los jugadores. Gracias a la actualización 1.1.0, es posible comprar el ‘pase de expansión’ en el menú del juego, mismo con un costo de 20 dólares americanos (cerca de 75 mil pesos colombianos).

Algunos problemas en la narración en inglés y alemán para ciertos escenarios, fueron corregidos con la actualización. Esta es la segunda actualización que recibe el juego, pues en noviembre del 2020 tras su lanzamiento, se añadió el audio en español, además de aplicar los siguientes arreglos a estas situaciones:

-Problemas para avanzar después de ciertas operaciones en el menú principal para dos jugadores.

-Problemas para avanzar al cambiar personajes en ciertos puntos de los escenarios.

-Problemas para avanzar más allá de la pantalla de carga después de derrotar un enemigo con determinado procedimiento en algunos de los escenarios.

-Problemas donde los controles aparte del botón Home dejan de responder tras algunas operaciones en el menú de venta de materiales.

A través de Twitter, la compañía indicó que en junio el ‘pase de expansión’ regalará un personaje jugable, nuevos retos en el laboratorio, tipos de armas y retos de enemigos. Por su parte, en noviembre llegarán viñetas de personajes, escenarios, un elenco expandido y nuevas habilidades de batalla para personajes existentes.

Como bonificación para los primeros compradores, el 28 de mayo recibirán el traje ancestral prototipo para Link y la espada complementaria.

Hyrule Warriors: Age of Calamity es la precuela ‘musou’ de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, disponible solo para Nintendo Switch, a diferencia del mundo abierto.

Fuente: Nintendo