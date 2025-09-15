Hyrule Warriors: Age of Imprisonment es por mucho el juego de Zelda más pesado hasta ahora

El próximo ‘spin-off’ de The Legend of Zelda para Switch 2 se está promocionando más como una precuela directa y canónica de Tears of the Kingdom bajo el ya familiar género musou. De acuerdo con Zelda Universe en Twitter/X, el tamaño de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment es de enormes 44.9 GB en Nintendo Switch 2 –para un juego de Nintendo–. En comparación, en Switch 2 Breath of the Wild + DLC pesa 24.1 GB y Tears of the Kingdom 18.2 GB. Hyrule Warriors: Definitive Edition pesa en Switch 12.9 GB y Hyrule Warriors: Age of Calamity unas menores 11.1 GB.

A diferencia del buen Age of Calamity, cuya canonicidad con Breath of the Wild estaba reducida a un ‘What if?’, en Age of Imprisonment la historia es completamente canónica con Tears of the Kingdom.

En las diferentes líneas de tiempo de The Legend of Zelda, se ha narrado la historia de la Guerra carcelaria. En A Link to the Past, la Guerra carcelaria –o Imprisoning War–, fue un conflicto que se produjo cuando Ganondorf ingresó al Reino Sagrado y obtuvo la Trifuerza, convirtiéndose en Ganon y llevando a su sellado por parte de los Siete sabios. Para Tears of the KIngdom, cuya historia y la de Breath of the Wild tienen lugar en un universo separado al de las tres ramas principales, la Guerra carcelaria es una versión alterna donde la princesa Zelda viaja al pasado y conoce a los primeros reyes de Hyrule, acompañada por cuatro enmascarados campeones.

Ryota Matsushita y Yosuke Hayashi, de Koei Tecmo, aseguran que el juego no solo mostrará la Guerra carcelaria a través de un Warriors o Musou, sino la vida en el reino de Hyrule después de que la princesa Zelda fuese enviada al pasado en Tears of the Kingdom.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment sale el 6 de noviembre solo en Switch 2.