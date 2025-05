Hyrule Warriors: Age of Imprisonment permitirá luchar en la Guerra carcelaria descrita en la historia de Zelda

En las diferentes líneas de tiempo de The Legend of Zelda, se ha narrado la historia de la Guerra carcelaria. En A Link to the Past, la Guerra carcelaria –o Imprisoning War–, fue un conflicto que se produjo cuando Ganondorf ingresó al Reino Sagrado y obtuvo la Trifuerza, convirtiéndose en Ganon y llevando a su sellado por parte de los Siete sabios. En Tears of the KIngdom, cuya historia y la de Breath of the Wild tienen lugar en un universo separado al de las tres ramas principales, la Guerra carcelaria es una versión alterna donde la princesa Zelda viaja al pasado y conoce a los primeros reyes de Hyrule, acompañada por cuatro enmascarados campeones.

Esta lucha es la que Hyrule Warriors: Age of Imprisonment brinda de primera mano cuando llegue en temporada navideña a Nintendo Switch 2. A diferencia del buen Age of Calamity, cuya canonicidad con Breath of the Wild estaba reducida a un ‘What if?’, en esta secuela la historia es completamente canónica con Tears of the Kingdom.

Ryota Matsushita y Yosuke Hayashi, de Koei Tecmo, aseguran que el juego no solo mostrará la Guerra carcelaria a través de un Warriors o Musou, sino la vida en el reino de Hyrule después de que la princesa Zelda fuese enviada al pasado en Tears of the Kingdom. En la muestra de jugabilidad del nuevo video de la serie Creator’s Voice, vemos a Hyrule Warriors en una fluida frecuencia de fotogramas. Por mucho, superior a los juegos del primer Switch, entre ellos los de Fire Emblem Warriors.

«Nintendo Switch 2 ha hecho posible incluir muchos enemigos en nuestros juegos de Warriors«, afirma Matsushita, señalando que las especificaciones mejoradas contribuyeron enormemente a dar vida al realismo del campo de batalla.

«También era importante poder jugar con velocidades de fotogramas más altas que en el sistema Nintendo Switch», agregó Hayashi. «Pudimos lograrlo con este juego».