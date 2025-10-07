Hyrule Warriors: Age of Imprisonment revela las identidades de los Sabios Antiguos

Koei Tecmo compartió nueva información sobre Hyrule Warriors: Age of Imprisonment para Switch 2, el juego más pesado de la franquicia hasta ahora. Este nuevo ‘musou’ de Zelda introduce a cinco personajes: Argusta, Kia, Krafika, Ardi y Lanaria. Los primeros cuatro son Sabios Antiguos presentados en Tears of the Kingdom, mientras que Lanaria es la doncella de la princesa Zelda. Estos sabios se unen a Zelda, Mineru y Rauru como los siete Sabios Antiguos.

Todos los nombres oficiales en inglés fueron confirmados por la cuenta oficial de Nintendo of America en Twitter/X.

Agraston: Líder de la tribu Goron. Es inteligente y generoso. Conoce a Rauru desde hace mucho tiempo y es un amigo cercano.

Qia: Princesa Zora experta en artes marciales; su valentía en la batalla inspira a quienes lidera.

Raphica: Líder de la tribu Rito y un guerrero ingenioso. Sus palabras y acciones suelen ser difíciles de entender, pero en el fondo se preocupa por sus amigos y es leal.

Ardi: Una guerrera bondadosa que une a la tribu Gerudo. Obedece al líder de la tribu, Ganondorf, bajo el código de la tribu Gerudo.

Lanalia: Doncella de Zelda. Aunque tiene una personalidad apacible, es rápida en su trabajo y Rauru confía en ella. Siente una gran curiosidad por lo místico y siempre lleva consigo su libro de registros.

El próximo ‘spin-off’ de The Legend of Zelda para Switch 2 se promociona como una precuela directa y canónica de Tears of the Kingdom bajo el ya familiar género ‘musou’. El tamaño de Hyrule Warriors: Age of Imprisonment es de enormes 44.9 GB en Switch 2 –para un juego de Nintendo–. En comparación, en Switch 2 Breath of the Wild + DLC pesa 24.1 GB y Tears of the Kingdom 18.2 GB. Hyrule Warriors: Definitive Edition pesa en Switch 12.9 GB y Hyrule Warriors: Age of Calamity unas menores 11.1 GB.

Hyrule Warriors: Age of Imprisonment sale el 6 de noviembre solo en Nintendo Switch 2.