Hytale por fin tiene fecha de lanzamiento una década después, pero será en ‘acceso anticipado’

La historia de este largamente esperado juego es increíble. Este juego ‘sandbox’ empezó como el proyecto de los creadores de un servidor multijugador de Minecraft que fue cerrado por allá en el año 2015. Se volvió tan popular que Riot Games (desarrolladores de League of Legends) comenzó a financiarlo y eventualmente compró el estudio completo en 2020. Todo empezó a venirse abajo desde ese momento debido a la interferencia corporativa y terminaron cancelando el proyecto en junio de 2025… solo para que el desarrollador original «se lo comprara de regreso» a Riot hace unas semanas para anunciar que Hytale finalmente sería una realidad y se pondría a la venta muy pronto… en acceso anticipado.

Si quieren conocer la historia de Hytale en más detalle, les recomiendo enormemente este video del divertido youtuber español BaityBait.

En todo caso, Hytale por fin tiene fecha de lanzamiento y será el martes 13 de enero de 2026. Como ya dijimos, saldrá en acceso anticipado y se venderá exclusivamente mediante su página web oficial, al menos inicialmente.

Hytale Early Access

JANUARY 13, 2026 pic.twitter.com/uP78x95PMP — Hytale (@Hytale) November 28, 2025

De acuerdo a Simon, su desarrollador original, saldrá en acceso anticipado porque Hytale «aún está muy incompleto y con fallos», pero él y su equipo se comprometieron a «hacer el juego que siempre han querido que fuera».

Mediante una publicación en su cuenta de Twitter, Simon aclaró que el estudio Hypixel ya no está relacionado con Riot Games y es completamente independiente. También anunció que «volverán a la visión original del juego que tenían hasta 2018» (antes de que Riot los comprara) y anima a los modders, dueños de servidores y creadores que se unan al ‘early access’ para «desarrollar un papel importante en el futuro del juego».

Definitivamente quiere que las expectativas sean bajas e insiste en que la primera impresión que nos dará Hytale cuando lo probemos en la fecha de lanzamiento de acceso anticipado tal vez no sea la mejor, pero está seguro que con el tiempo será un gran juego.