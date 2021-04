Idle Champions, ¿el ‘juego gratis’ de la semana en Epic Games Store es ‘free-to-play’?

Algo curioso ocurre con el tradicional juego gratis de la semana en Epic Games Store: ¡Este juego ya era gratis! Así es. Idle Champions of the Forgotten Realms es un título ‘free-to-play’ que también está disponible para disponible para dispositivos móviles, PS4, Xbox One y Nintendo Switch.

Si Idle Champions of the Forgotten Realms ya era un juego gratis, ¿por qué Epic Games Store lo está ofreciendo como ‘juego gratis’ de la semana? Bueno, en realidad lo que está regalando es un paquete de contenido descargable.

Verán, este es un RPG incremental con la licencia oficial de Calabozos y Dragones (Dungeons & Dragons). Los personajes avanzan por sí solos mientras enfrentan hordas de enemigos automaticamente. Lo que nosotros debemos hacer es seleccionar los enemigos a atacar y cambiar la formación de nuestros héroes. La acción es rápida y debemos crear nuestras estrategias en un instante. Como es usual en los juegos ‘free-to-play’, hay montones de microtransacciones. Estas agregan personajes oficiales de las expansiones del juego, novelas oficiales y series de ‘streaming’.

Si descargamos Idle Champions of the Forgotten Realms en Epic Games Store e iniciamos sesión entre las 10 a.m. del 29 de abril y la misma hora del 6 de junio de 2021, obtendremos gratis extra el paquete de contenido ‘Campeones de Renombre de Epic‘, que supera los 100 dólares.

Esto es lo que incluye el paquete Campeones de Renombre de Epic:

Desbloqueos para los siguientes campeones: Spurt (espacio 3), Krull (espacio 6), Black Viper (espacio 7), Hew Maan (espacio 8) y Nova V’Ger (espacio 11)

Cofres de Spurt: 16 cofres de oro de Spurt con 2 cartas de equipamiento brillantes garantizadas

Cofres de Krull: 16 cofres de oro de Krull con 2 cartas de equipamiento brillantes garantizadas

● Cofres de Black Viper: 16 cofres de oro de Black Viper con 2 cartas de equipamiento brillantes garantizadas Cofres de Hew Maan: 16 cofres de oro de Hew Maan con 2 cartas de equipamiento brillantes garantizadas

Cofres de Nova: 16 cofres de oro de Nova con 2 cartas de equipamiento brillantes garantizadas

Dos familiares: Spurt bebé y contempladora Iris

También anunciaron que el título gratis de la próxima semana en Epic Games Store será el juego de acción y aventura Pine.

Fuente: Epic Games Store