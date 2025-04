Ifá (Genshin Impact): guía de mejor build, equipo, arma, materiales y más

Nuestro querido veterinario de saurios con acento de surfista californiano será el nuevo personaje de cuatro estrellas de la actualización 5.6. A continuación vamos a decirles cómo conseguir a Ifá en Genshin Impact, describir sus habilidades, recomendarles armas, equipo y artefactos para su mejor build y darles una guía de materiales para qu vayan ‘farmeando’ y así puedan ascender su nivel y talentos lo más rápido posible.

Cómo conseguir a Ifá

Ifá estará disponible en los ‘banners’ de la actualización 5.6 de Genshin Impact, que tiene por fecha de lanzamiento la noche del martes 6 de mayo de 2025.

Podremos gastar Destino Entrelazado en los gachapones que incluyan a este personaje para hacer deseos. El juego asegura que al menos uno de cada diez deseos será un personaje o arma de cuatro estrellas. Cuando Ifá es uno de los personajes destacados en un gachapón o ‘banner’, hay una probabilidad aumentada de que sea el personaje obtenido cada 10 deseos.

Cuando desaparezcan estos banners, Ifá podría ser agregado al gachapón permanente Pasión por viajar. También podría aparecer como personaje destacado de cuatro estrellas en futuros ‘banners’.

Habilidades

Ataque normal – Ritual Disipavientos

Normal : Realiza hasta 3 ataques que infligen Daño Anemo.

: Realiza hasta 3 ataques que infligen Daño Anemo. Cargado : Consume una cierta cantidad de Aguante y dispara hacia delante para infligir Daño Anemo en el AdE.

: Consume una cierta cantidad de Aguante y dispara hacia delante para infligir Daño Anemo en el AdE. Descendente: Se lanza desde el aire para golpear el suelo, atacando a los enemigos que encuentre en su trayecto e infligiendo Daño Anemo en el AdE en el momento del impacto.

Habilidad elemental – Aeroprevención de enfermedades: obtiene 80 pts. de noctambulismo y entra en el estado de bendición noctámbula. Mientras está activo, Ifá flota con la ayuda de Cacucu y, al realizar un Ataque Normal, ejecuta un disparo auxiliar de distintas formas dependiendo de si se pulsa una vez o se mantiene pulsado.

Pulsar una vez : Lanza una bala medicinal que regenera Vida para todos los miembros del equipo

: Lanza una bala medicinal que regenera Vida para todos los miembros del equipo Mantener pulsado: Realiza un Ataque Descendente de naturaleza noctámbula. Al dejar de mantener pulsado, el Ataque Descendente puede ser interrumpido e Ifá permanecerá en el aire. La bendición noctámbula terminará cuando el Ataque Descendente sea ejecutado.

Habilidad Definitiva – Campo de sedación complejo: Dispara un sedante terapéutico contra un enemigo. Al golpear al objetivo, el sedante explota y crea un campo de viento amarrador que atrae a los objetos y enemigos cercanos e inflige Daño Anemo en el AdE de naturaleza noctámbula. Cuando el sedante terapéutico golpea a un enemigo afectado por Hydro, Pyro, Cryo o Electro, le aplicará una marca tranquilizante que explota y desaparece tras un breve lapso de tiempo para infligir Daño en el AdE del elemento correspondiente.

Pasivas

Visión de campo médica: Cuando Ifá está en el estado de bendición noctámbula, obtiene 1 pt. de Fundamentos de rescate por cada pt. de noctambulismo que tengan todos los miembros del equipo en conjunto. Los fundamentos de rescate aumentan el daño de las reacciones de Torbellino y Electrocargado de los personajes cercanos del equipo.

Acuerdo de ayuda mutua (Nivel 20+): Cuando un personaje cercano del equipo causa una explosión noctámbula, la Maestría Elemental de Ifá aumenta en 80 pts. durante 10 s.

Vendaje térmico de compresión (Nivel 60+): Al encontrarse en una zona con alguna mecánica de flogisto de Natlan, si tu personaje en uso del equipo o saurio tienen menos del 40% de Vida, Ifá consumirá 10 pts. de flogisto para regenerarles Vida en una cantidad equivalente al 150% de la Maestría Elemental de Ifá. Esto solo se puede activar una vez cada 10 s y no tendrá efecto en dominios, Dominios de la cruzada o la Espiral del Abismo.

Guía de mejores armas para el ‘build’ de Ifá

La mejor arma para Ifá en Genshin Impact es sin duda el catalizador de cinco estrellas Hibernación Matutina de Año Nuevo, que es el arma característica de Yumemizuki Mizuki. Esta aumenta la Maestría Elemental 120 pts. durante 6 s tras causar una reacción de Torbellino, en 96 pts. durante 9 s tras golpear a un enemigo con la Habilidad Elemental, y en 32 pts. durante 30 s tras golpear a un enemigo con la Habilidad Definitiva. Sin embargo, es probable que no la tengan y que si la tienen, prefieran usarla con Mizuki, así que les daremos otras opciones.

Sueños de mil y una noches (5★ – EM 57.6) : Otorga al portador de esta arma distintas bonificaciones dependiendo de si el resto de los personajes del equipo son del mismo tipo elemental que él o no. Por cada personaje con el mismo tipo elemental: aumenta en 32 pts. la Maestría Elemental. Por cada personaje con distinto tipo elemental: aumenta en un 10% el Bono de Daño Elemental del tipo elemental que sea el portador de esta arma. Cada una de estas bonificaciones se puede acumular hasta 3 veces. Además, la Maestría Elemental de los personajes del equipo cercanos (a excepción del portador de esta arma) aumenta en 40 pts. Este efecto se puede acumular con los de otros personajes del equipo que lleven esta arma equipada.

: Otorga al portador de esta arma distintas bonificaciones dependiendo de si el resto de los personajes del equipo son del mismo tipo elemental que él o no. Por cada personaje con el mismo tipo elemental: aumenta en 32 pts. la Maestría Elemental. Por cada personaje con distinto tipo elemental: aumenta en un 10% el Bono de Daño Elemental del tipo elemental que sea el portador de esta arma. Cada una de estas bonificaciones se puede acumular hasta 3 veces. Además, la Maestría Elemental de los personajes del equipo cercanos (a excepción del portador de esta arma) aumenta en 40 pts. Este efecto se puede acumular con los de otros personajes del equipo que lleven esta arma equipada. Fruto de la culminación (4★ – ER 10%) : Al causar una Reacción Elemental, obtienes el efecto de “fase lunar”, el cual aumenta la Maestría Elemental en 24 pts. y reduce el ATQ en un 5%. Solo se puede obtener una carga de este efecto cada 0.3 s y acumularse un máximo de 5 veces. Si no se causa ninguna Reacción Elemental en 6 s, perderás una carga de fase lunar. Este efecto puede activarse incluso cuando el personaje está en tu equipo pero no en uso.

: Al causar una Reacción Elemental, obtienes el efecto de “fase lunar”, el cual aumenta la Maestría Elemental en 24 pts. y reduce el ATQ en un 5%. Solo se puede obtener una carga de este efecto cada 0.3 s y acumularse un máximo de 5 veces. Si no se causa ninguna Reacción Elemental en 6 s, perderás una carga de fase lunar. Este efecto puede activarse incluso cuando el personaje está en tu equipo pero no en uso. Estrella errabunda (4★ – EM 36) : : Cada 10 s, el ATQ del personaje que lleve esta arma equipada aumenta durante 12 s en un 24% de su Maestría Elemental, y los personajes del equipo cercanos obtienen un 30% de este bono. Este efecto se puede acumular con los de otros personajes del equipo que lleven esta arma equipada, y se puede activar incluso cuando el personaje está en tu equipo pero no en uso.

: : Cada 10 s, el ATQ del personaje que lleve esta arma equipada aumenta durante 12 s en un 24% de su Maestría Elemental, y los personajes del equipo cercanos obtienen un 30% de este bono. Este efecto se puede acumular con los de otros personajes del equipo que lleven esta arma equipada, y se puede activar incluso cuando el personaje está en tu equipo pero no en uso. Carta Náutica (4★ – EM 24): Causar una Reacción Elemental otorga un 8% de Bono de Daño Elemental durante 10 s. Puede acumularse hasta 2 veces.

Si no tienen ninguna de estas armas y no quieren dedicar tiempo a conseguirlas o subirlas de nivel, equipen a Ifá con la mejor que tengan y acomoden el resto del equipo y artefactos de su build para sacarle provecho.

Mejor composición de equipo para Ifá en Genshin Impact

Ifá es un personaje de soporte enfocado en curación y propagación elemental. No puede reemplazar a curadores ya establecidos como Kokomi y Bennet, pero eso no significa que no tenga espacio en un equipo que le saque provecho. Como ya leyeron, su definitiva se aprovecha mejor cuando hay personajes Hydro, Pyro, Cryo o Electro en el equipo y que al menos uno de ellos sea de Natlan para generar explosiones noctámbulas. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a formar un equipo.

Para comenzar, Furina sigue siendo ‘meta’ como soporte y Ororon es un excelente sub-dps en un equipo de Ifá que además causa explosiones noctámbulas.

Pero… ¿A quién usar como dps? No logramos decidirnos. Queremos a alguien Cryo como Ayaka, Ganyu o Wriothesley o Hydro como Ayato o Neuvillete. Si quieren poner a un sub-dps Electro diferente a Ororon como Fischl, deben usar a un DPS de Natlan como Mavuika o Mualani. Ya que mencionamos a la arconte Pyro, ella también puede servir como sub-dps en lugar de Ororon.

En resumen, usen a los personajes que quieran en un equipo de Ifá, pero no olviden tener al menos otro personaje de Natlan y que no le van a sacar mucho provecho con personajes Geo o Dendro.

Guía de mejores conjuntos de artefactos para Ifá en Genshin Impact

No tenemos dudas en cuanto a cuál es el mejor conjunto de artefactos para cualquier ‘build’ de Ifá: es Sombra verde Esmeralda, que se puede encontrar en el Domino Valle de los recuerdos (Dominio de la bendición: Danza del acero II) que está cerca del cerca del Viñedo del Amanecer en Mondstadt.

Dos piezas : Bono de Daño Anemo +15%.

: Bono de Daño Anemo +15%. Cuatro piezas: Aumenta el daño de Torbellino en un 60%. Dependiendo del tipo elemental que tenga, disminuye la RES Elemental correspondiente del enemigo en un 40% durante 10 s.

Si no quieren farmear estos artefactos, pueden recurrir a los múltiples conjuntos que se enfocan en aumentar la Maestría Elemental, como Instructor, Orquesta del Errante y Sueños Áureos. Si lo que quieren es enfocarse en la curación, pueden usar Doncella Amada o Perla Oceánica.

Constelaciones

Si Ifá les sale varias veces en su gachapón de Genshin Impact, recibirán objetos Stella Fortuna con los que aumentan el nivel de constelación (C0 a C6) para potenciar las habilidades y crear un mejor ‘build’ en combinación con sus mejores equipos, mejores armas y conjunto de artefactos.

Elixir vitífero (Nivel C1) – Al golpear a un enemigo con un disparo auxiliar, Ifá recupera 6 pts. de Energía Elemental. Solo se puede recuperar Energía Elemental una vez cada 8 s de esta manera.

Espíritu de oración balística (Nivel C2) – Cuando Ifá está en el estado de bendición noctámbula, obtiene 4 pts. de fundamentos de rescate por cada pt. de noctambulismo que tengan todos los miembros del equipo en conjunto por encima de los 60 pts. Además, aumenta en 50 el límite de pts. de fundamentos de rescate que puede tener Ifá. Es necesario desbloquear el talento pasivo Visión de campo médica.

Refutación de la discusión con la noche (Nivel C3) – Aumenta el nivel de habilidad de Aeroprevención de enfermedades+3. Puede ser aumentado hasta Niv. 13.

Permutación de cuerpo descompuesto (Nivel C4) – Aumenta en 3 s la duración del campo de viento amarrador creado con la Habilidad Definitiva, Campo de sedación complejo. Además, tras usar la Habilidad Definitiva, Campo de sedación complejo, la Maestría Elemental de Ifá aumenta en 100 pts. durante 15 s.

Juramento de coexistencia universal (Nivel C5) – Aumenta el nivel de habilidad de Campo de sedación complejo +3. Puede ser aumentado hasta Niv. 13.

Promesa del nudo plumífero (Nivel C6) – Al mantener pulsado para ejecutar un disparo auxiliar, Ifá tiene un 50% de probabilidad de disparar una bala medicinal adicional que inflige Daño Anemo en una cantidad equivalente al 120% de su ATQ. Este daño se considera daño de Ataque Normal. Además, mientras no está en combate, el consumo de pts. de noctambulismo y flogisto de la bendición noctámbula de Ifá se reduce en un 20%.

Guía de materiales de ascensión y mejora de talentos para Ifá en Genshin Impact

Ahora veamos qué necesitamos ‘farmear’ para subir este personaje y sus habilidades al nivel más alto. Recuerden que esta información está basada en la beta y está sujeta a cambios.

Guía de materiales de Ascensión de Ifá

Nivel Gema Materiales comunes Especialidades locales Objetos de jefes Mora 20+ 1x Pedacito de Turquesa Vayuda 3x Colmillo joven 3x Pata de saurio 20.000 40+ 3x Fragmentos de Turquesa Vayuda 15x Colmillo joven 10x Pata de saurio 2x Núcleo inerte magmadracónico 40.000 50+ 6x Fragmentos de Turquesa Vayuda 12x Colmillo veterano 20x Pata de saurio 4x Núcleo inerte magmadracónico 60.000 60+ 3x Trozos de Turquesa Vayuda 18x Colmillo veterano 30x Pata de saurio 8x Núcleo inerte magmadracónico 80.000 70+ 6x Trozos de Turquesa Vayuda 12x Colmillo de tirano 45x Pata de saurio 12x Núcleo inerte magmadracónico 100.000 80+ 6x Jade shivada 24x Colmillo de tirano 60x Pata de saurio 20x Núcleo inerte magmadracónico 120.000

La Turquesa Vayuda en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipostasis Anemo, Cepa Abismática Tipo I, Algoritmo de Semi-Incesante Matriz de Observación Navegadora, Oni Espadachín, Gusano de Sutej, Suanni Ermitaña, Stormterror y Dios Mecánico en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios.

en sus diferentes presentaciones se consigue derrotando a los jefes Hipostasis Anemo, Cepa Abismática Tipo I, Algoritmo de Semi-Incesante Matriz de Observación Navegadora, Oni Espadachín, Gusano de Sutej, Suanni Ermitaña, Stormterror y Dios Mecánico en diferentes niveles y sintetizándolas en la mesa de fabricación. También se puede obtener completando algunas misiones y dominios. Los objetos Colmillo joven, Colmillo veterano y Colmillo de tirano se obtienen derrotando todo tipo de enemigos Saurios en Natlan. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando todo tipo de enemigos Saurios en Natlan. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. La Pata de saurio se encuentra exclusivamente en las Montañas Cristasulfúricas de Natlan.

se encuentra exclusivamente en las Montañas Cristasulfúricas de Natlan. El objeto Núcleo inerte magmadracónico se consigue derrotando al jefe Magmadragón Candente de nivel 30 o superior en Natlan.

Guía de materiales de mejor de talentos de Ifá

Los materiales indicados son los necesarios para la ascensión de una sola habilidad de Ifá. Si desean saber cuántos materiales necesitan para subir todos los talentos, deben multiplicar cada casilla por 3.

Nivel Libros Materiales comunes Mora Materiales de jefes Corona Nivel 2 3x Enseñanzas del conflicto 6x Colmillo joven 12.500 Mora Nivel 3 2x Guía del conflicto 3x Colmillo veterano 17.500 Mora Nivel 4 4x Guía del conflicto 4x Colmillo veterano 25.000 Mora Nivel 5 6x Guía del conflicto 6x Colmillo veterano 30.000 Mora Nivel 6 9x Guía del conflicto 9x Colmillo veterano 37.500 Mora Nivel 7 4x Filosofía del conflicto 4x Colmillo de tirano 120.000 Mora 1x ??? Nivel 8 6x Filosofía del conflicto 6x Colmillo de tirano 260.000 Mora 1x ??? Nivel 9 12x Filosofía del conflicto 9x Colmillo de tirano 450.000 Mora 2x ??? Nivel 10 16x Filosofía del conflicto 12x Colmillo de tirano 700.000 Mora 2x ??? 1x Corona de la sabiduría

Los textos del conflicto se obtienen los miércoles, sábados y domingos en el dominio Ruinas de la Ignición (Dominio de la maestría: Retorno) en Natlan y como recompensas de algunas misiones y cofres.

se obtienen los miércoles, sábados y domingos en el dominio Ruinas de la Ignición (Dominio de la maestría: Retorno) en Natlan y como recompensas de algunas misiones y cofres. Los objetos Colmillo joven, Colmillo veterano y Colmillo de tirano se obtienen derrotando todo tipo de enemigos Saurios en Natlan. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon.

se obtienen derrotando todo tipo de enemigos Saurios en Natlan. También sintetizándolos en la mesa de fabricación y canjeándolos por Polvo estelar en la Tienda de Paimon. El objeto faltante se obtiene al derrotar al nuevo jefe semanal de la versión 5.6 de nivel 70 o más o intercambiando uno de sus otros ‘drops’ en la mesa de sintetización.

No olviden dejar algunos materiales para mejorar también la mejor arma del ‘build’ y el resto del equipo de Ifá.

Otras guías de personajes

Les deseamos mucha suerte consiguiendo a Ifá en su Gachapón de Genshin Impact y esperamos que esta guía les sea útil para conseguir sus materiales de ascensión y talentos, mejor arma, equipo y todo lo que necesitan para su ‘build’.